ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

Με 158 νέους διασώστες ενισχύθηκε η δύναμη του ΕΚΑΒ μετά την ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Πρόκειται για τους επιτυχόντες της προκήρυξης 5Κ/2023 με ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής του ΕΚΑΒ Γεώργιος Χαραλάμπους και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλία του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο διασώστη που δυστυχώς έχασε τη ζωή του χθες ζητώντας από τους παρευρισκομένους ενός λεπτού σιγή ενώ μετά τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα. Στην συνέχεια επισήμανε ότι ήδη ξεκινήσει μια σειρά μέτρων με στόχο την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ τόσο για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό όσο και για την οργανωτική του διάρθρωση.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι δεν υπάρχει τίποτα που περνάει από το χέρι μας και δεν κάνουμε για να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ το οποίο πιστεύουμε απολύτως, εμπιστευόμαστε απολύτως και είμαι υπερήφανος γιατί επί της θητείας μας έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως η σημερινή ορκωμοσία 158 νέων διασωστών. Με τον κύριο Πρόεδρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά μέτρων με στόχο την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ τόσο για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό όσο και για την οργανωτική του διάρθρωση, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και ο οργανισμός αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Πιστεύω ότι πραγματικά του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε να παρουσιάσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα του ΕΚΑΒ».

Ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους στην ομιλία του τόνισε ότι η ιδιότητα του διασώστη του ΕΚΑΒ , δεν αποτελεί έναν απλό χαρακτηρισμό ή μια επαγγελματική ιδιότητα: «Είναι κάτι πολύ βαθύτερο: Μια φιλοσοφία προσφοράς και μια στάση ζωής. Γιατί, σε τελική ανάλυση, αυτό είναι το ΕΚΑΒ για την κοινωνία μας. Ένα ισχυρό αποτύπωμα προσφοράς, αρωγής, προστασίας σε μια δύσκολη στιγμή.

Σήμερα το ΕΚΑΒ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται και αλλάζει. Ενδυναμώνεται με καταρτισμένο προσωπικό. Υλοποιεί ένα ευρύτατο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου του και υιοθετεί και εφαρμόζει, πλέον, τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Για το Υπουργείο Υγείας το ΕΚΑΒ αποτελεί προτεραιότητα. Επειδή είναι ένας ισχυρός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, μιας Πολιτείας που ξέρει και μπορεί να στέκεται στο πλευρό του πολίτη της την κρίσιμη στιγμή».

Οι προσλήψεις

Η Γενική Γραμματέας Λίλιαν Βιλδιρίδη αναφέρθηκε στις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνου. Συγκεκριμένα έχουν καλυφθεί 538 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 426 άτομα επικουρικό προσωπικό, εκ των οποίων οι 329 είναι πληρώματα ασθενοφόρων.

Ιστορική χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα για το ΕΚΑΒ ο διοικητής Γεώργιος Χαραλάμπους καθώς μετά από δέκα χρόνια αποκτά νέα πνοή.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος, τονίζοντας ότι οι διασώστες βιώνουν καθημερινά στιγμές έντονων συναισθημάτων. Επίσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του συναδέλφου τους και ευχήθηκε δύναμη στους νέους διασώστες για το έργο που αναλαμβάνουν.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζονται οι παράνομες χρώσεις των ιδιωτικών διαγνωστικών στους ασφαλισμένους: «Θα λύνεται η σύμβαση» προειδοποίει ο ΕΟΠΥΥ

Νέα μελέτη για τον καρκίνο: Εξέταση αίματος εντοπίζει εγκαίρως 50 τύπους και αλλάζει ριζικά την προσέγγιση στη διάγνωση

Τσίμαρης: «Προβληματική η υλοποίηση του θεσμού των απογευματινώνχειρουργείων – Απαιτείται διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ»