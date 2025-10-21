Στο ΠΑΓΝΗ 25χρονη από τη Σαντορίνη που κατάπιε κουτάλι

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη, που κατάπιε άθελα της κουταλάκι του γλυκού.

Προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ακτινολογικές εξετάσεις, έδωσαν εντολή να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας της

Η κοπέλα είναι καλά στην υγείας της και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Στο πλευρό της βρίσκονται συγγενείς της.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

«Ρήγμα» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν είναι αντικείμενο άσκησης πολιτικής» – «Όσοι έχουν την αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπονται» απαντά η κυβέρνηση

Εικόνες από το κελί του Σαρκοζί – Ποια βιβλία πήρε μαζί του