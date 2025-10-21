Στο ΠΑΓΝΗ 25χρονη από τη Σαντορίνη που κατάπιε κουτάλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη, που κατάπιε άθελα της κουταλάκι του γλυκού.
Προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ακτινολογικές εξετάσεις, έδωσαν εντολή να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.
Η κοπέλα είναι καλά στην υγείας της και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Στο πλευρό της βρίσκονται συγγενείς της.
