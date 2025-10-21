search
21.10.2025 21:47

Στο ΠΑΓΝΗ 25χρονη από τη Σαντορίνη που κατάπιε κουτάλι

21.10.2025 21:47
asthenoforo new

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε εσπευσμένα 25χρονη γυναίκα από τη Σαντορίνη, που κατάπιε άθελα της κουταλάκι του γλυκού.

Προσήλθε αρχικά στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ακτινολογικές εξετάσεις, έδωσαν εντολή να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας της

Η κοπέλα είναι καλά στην υγείας της και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Στο πλευρό της βρίσκονται συγγενείς της.

