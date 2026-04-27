Απίστευτο περιστατικό στην Εθνική Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε με την όπισθεν σε τούνελ (video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική οδό Πατρών – Πύργου σήμερα το πρωί, όταν ένας οδηγός πήγαινε με την… όπισθεν σε τούνελ, στο ρεύμα προς Πύργο.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του βίντεο του Alpha, ο οδηγός βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και οδηγεί με την όπισθεν. Την ίδια ώρα, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός μπήκε κατά λάθος από έξοδο στο συγκεκριμένο ρεύμα και οδηγούσε για περίπου 1,5 χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στη σήραγγα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να βάλει όπισθεν και να πάει πάλι πίσω στην έξοδο από την οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

