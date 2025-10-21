Εικόνες από το κελί του Σαρκοζί – Ποια βιβλία πήρε μαζί του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο του Κάρλα Μπρούνι, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 21/10 στη φυλακή La Sante. Έξω από το σπίτι του είχαν παραταχθεί δεκάδες υποστηρικτές του, που φώναζαν «Νικολά».
Το κελί του είναι 9 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει κρεβάτι, τουαλέτα, ντουζιέρα, γραφείο, μικρό παράθυρο και τηλεόραση, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 14 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό πήρε μαζί του 10 προσωπικές φωτογραφίες, τη βιογραφία του Ιησού και δύο τόμους του Κόμη του Μόντε Κρίστο, που πραγματεύνονται την ιστορία ενός άδικα φυλακισμένου Κόμη που σχεδιάζει την εκδίκησή του.
Οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν ήδη αίτημα αποφυλάκισης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 148-2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η αίτησή του πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών.
Αυτό σημαίνει ότι αν η απάντηση του δικαστηρίου είναι θετική, ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει αποφυλακιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.
