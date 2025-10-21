Εικόνες από το κελί του Σαρκοζί – Ποια βιβλία πήρε μαζί του

Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο του Κάρλα Μπρούνι, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 21/10 στη φυλακή La Sante. Έξω από το σπίτι του είχαν παραταχθεί δεκάδες υποστηρικτές του, που φώναζαν «Νικολά».

Το κελί του είναι 9 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει κρεβάτι, τουαλέτα, ντουζιέρα, γραφείο, μικρό παράθυρο και τηλεόραση, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 14 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό πήρε μαζί του 10 προσωπικές φωτογραφίες, τη βιογραφία του Ιησού και δύο τόμους του Κόμη του Μόντε Κρίστο, που πραγματεύνονται την ιστορία ενός άδικα φυλακισμένου Κόμη που σχεδιάζει την εκδίκησή του.

Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé



Le dessin du jour par @CartoonsMrt pour Les Répliques pic.twitter.com/NG0PmJkcQM — Les Répliques (@Les_Repliques) October 21, 2025

Υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν ήδη αίτημα αποφυλάκισης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 148-2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η αίτησή του πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι αν η απάντηση του δικαστηρίου είναι θετική, ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει αποφυλακιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε επίσης

Ανασφάλιστα τα κοσμήματα στο Λούβρο – Δεν θα αποζημιωθεί το γαλλικό δημόσιο

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

Νικολά Σαρκοζί: Οδηγείται στη φυλακή κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι – Του τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» (Video)