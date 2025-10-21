Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

Θέλετε να δείτε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που αιωρείται ή να ανακαλύψετε με τα παιδιά σας τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν οσμιζόμαστε μελομακάρονα; Μήπως να τρυπώσετε στην Clowntific παράσταση του Orilo και της Arlequina, όπου λαμβάνουν χώρα πειράματα τα οποία ζωντανεύουν την επιστήμη με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο; Θέλετε να γελάσετε με τη Robotic Comedy του Γιάννη Σαρακατσάνη ή να λάβετε μέρος σε ένα ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ mega quiz γεωγραφικών γνώσεων;

Η επιστημονική ομάδα του «The Christmas Lab» μετατρέπει, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου, το Ωδείο Αθηνών στον πιο συναρπαστικό προορισμό οικογενειακής – και όχι μόνο – ψυχαγωγίας της πόλης. Ένα συναρπαστικό τριήμερο γεμάτο ευφάνταστα science shows και εντυπωσιακά πειράματα, διαδραστικά εργαστήρια και εκθέσεις, απολαυστικά stand–up comedy και πληθώρα εκπλήξεων για επισκέπτες και επισκέπτριες όλων των ηλικιών. Θέλετε να πάρετε μία γεύση;

The Christmas Lab για μικρά –και όχι μόνο– ξωτικά

Διαδραστική έκθεση & εργαστήρια για παιδιά: Πώς μοιάζει ο έναστρος ουρανός τα Χριστούγεννα; Ποια σχέση έχουν οι μετεωρίτες με τα αστέρια του χριστουγεννιάτικου δέντρου; Για περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, βάλτε τη γιορτινή ποδιά σας και περιηγηθείτε στη διαδραστική έκθεση και τα εργαστήρια για παιδιά του The Christmas Lab.

Clowntifics: Πειράματα με Κόκκινες Μύτες: Δύο παιχνιδιάρηδες επιστήμονες- κλόουν, ο Orilo και η Arlequina, χρειάζονται τη βοήθειά σας προκειμένου να λύσετε από κοινού μεγάλα επιστημονικά μυστήρια. Τι συμβαίνει στα βάθη των ωκεανών; Χρησιμοποιεί ο ελέφαντας οδοντόκρεμα; Γίνετε μέρος της επιστημονικής ομάδας των Big Van Science για να τραγουδήσετε, να γελάσετε δυνατά, να ουρλιάξετε και φυσικά… να μάθετε πολλά!

Robotic Comedy: Μία παράσταση με τον Γιάννη Σαρακατσάνη και το ανθρωποειδές ΝΑΟ του Εργαστήριου CoNSeRT του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου τίποτα δεν είναι προγραμματισμένο! Άνθρωπος και τεχνητή νοημοσύνη μοιράζονται τη σκηνή, απαντούν ο ένας στον άλλο, εκπλήσσονται, κάνουν λάθη και –φυσικά– γελούν.

«Ο Κύκλος με την Κούκλα» & «Πινόκιο, Ένα διαφορετικό Αγόρι»: Δύοκλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών με γιγάντιεςκούκλες του θεάτρου Redicolo οι οποίεςαλληλεπιδρούν τόσο με τους κουκλοπαίκτες όσο και με το κοινό τους, σε μια ενεργή, θεατρική διαδικασία με τραγούδια, ευαισθησία, τρυφερότητα και πολύ χιούμορ.

Επίσης, μη χάσετε: Μια διασκεδαστική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη επιστήμονα από τον θίασο του Θάνου και Κώστα Σπυρόπουλου. Το Bubbles Revolution,μιαφαντασμαγορική θεατρική παράσταση, ιδανική για όλες τις ηλικίες, με σαπουνόφουσκες, light painting, σκιές χεριών και μαγεία! Τους Christmas Busters (θεατρική ομάδα Τικ Τακ Ντο) που θα επιχειρήσουν να διαλευκάνουν τα επιστημονικά φαινόμενα των Χριστουγέννων και ανεπανάληπτα show χημείας από τον Smart Chemistry και την Βίκυ Χριστοπούλου.

Η «ώρα» των ενηλίκων

Τα Χριστούγεννα δεν φέρνουν χαμόγελα μόνο στα πρόσωπα των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Και στο The Christmas Lab του ASF 2025 αναμένεται να εξελιχθούν σε γέλια μέχρι δακρύων μέσα από τις ξεκαρδιστικές παραστάσεις δύο αγαπημένων stand-up comedian: της Κατερίνας Βρανά και του Σπήλιου Φλώρου.

Φέτος, την τιμητική της στο Φεστιβάλ έχει και η επιστήμη των οικονομικών. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον ερευνητή Δρ Αχιλλέα Μαντέ να παρουσιάζει τη «θεωρία παιγνίων στην… πράξη», σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με το κοινό, ανακαλύπτοντας το πώς οι αποφάσεις μας —και των άλλων— διαμορφώνουν τα αποτελέσματα στην οικονομία και την καθημερινή ζωή. Στην συνέχεια ο καθηγητής οικονομικών Κοσμάς Μαρινάκης, δημιουργός του καναλιού Greekonomics στο Youtube, θα μας αναλύσει ένα από τα πιο αξιοπερίεργα παράδοξα της επιστήμης του που δυσκολεύει τους οικονομολόγους από το 1883, ενώ αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, για όσους και όσες έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν την τύχη τους στο πνεύμα των γιορτών, Η Γεωγραφία είναι ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ έχει σχεδιάσει ένα mega quiz γεωγραφικών γνώσεων! Ελάτε με την ομάδα σας, απαντήστε σε ερωτήσεις για τον κόσμο, πάρτε μέρος σε γεωγραφικά challenges και ανακαλύψτε νέα πράγματα σε ένα event για όλες τις ηλικίες.

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα, εντυπωσιακά πειράματα και απολαυστικές παραστάσεις και παιχνίδια έρχονται στο The Christmas Lab, 18-21 Δεκεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Το Athens Science Festival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo» και το British Council σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα και

18 – 21 Δεκεμβρίου 2025

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προπώληση: https://t.ly/gOXeN

Η διάθεση εισιτηρίων για το πιο εορταστικό Athens Science Festival μόλις ξεκίνησε!

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα science news, ακολουθήστε τις σελίδες του ASF σε Facebook, Instagram & Tik Tok και κάντε subscribe στο κανάλι του φεστιβάλ στο YouTube. #asf, #ASF2025, #AthensScienceFestival

Διάθεση εισιτηρίων στην ticketmaster και το δίκτυο των μεταπωλητών της.

Γενική Είσοδος: 5€

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

*Για σχολικές επισκέψεις δηλώστε συμμετοχή στο https://www.athens-science-festival.gr/schools-visits/, κόστος εισιτηρίου 8€.

Για πρόσθετες πληροφορίες ΕΔΩ