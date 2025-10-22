search
ΚΟΣΜΟΣ

22.10.2025 07:26

ΗΠΑ: Αστυνομικός των ICE άνοιξε πυρ σε έλεγχο μετανάστη στο Λος Άντζελες – Δύο τραυματίες (video)

22.10.2025 07:26
Ένας αστυνομικός και ένα μετανάστης τραυματίστηκαν χθες, Τρίτη (21/10), όταν μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) άνοιξε πυρ, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Λος Άντζελες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν μέλη της ICE προσπάθησαν να συλλάβουν «παράνομο αλλοδαπό» κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την υποστήριξη μελών άλλης αστυνομικής υπηρεσίας (US Marshals), ανέφερε η Τρίσα ΜακΛάφλιν, αναπληρώτρια υφυπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Ο παράνομος αλλοδαπός χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο κι άρχισε να το ρίχνει πάνω σε όχημα των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην προσπάθειά του να ξεφύγει», έγραψε η ΜακΛάφλιν στο X.

«Φοβούμενοι για την ασφάλεια του κοινού και (των μελών) των δυνάμεων επιβολής της τάξης, οι αστυνομικοί μας εφάρμοσαν την εκπαίδευσή τους και άνοιξαν πυρ αμυντικά», συνέχισε.

«Ο παράνομος αλλοδαπός χτυπήθηκε στον αγκώνα» κι ένας από τους αστυνόμους «τραυματίστηκε στο χέρι από σφαίρα που εξοστρακίστηκε. Και οι δύο βρίσκονται σε νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Οπτικό υλικό από το συμβάν εικονίζει όχημα περικυκλωμένο από τρία περιπολικά.

Η χρήση οχημάτων των δυνάμεων ασφαλείας για την ακινητοποίηση αυτοκινήτων έχει γίνει συνηθισμένη τους τελευταίους μήνες, ιδίως σε εφόδους της αστυνομίας μετανάστευσης, που έχουν ενταθεί για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του προέδρου Τραμπ πως θα γίνουν μαζικές απελάσεις «εκατομμυρίων» μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Σε διάφορα καταγεγραμμένα περιστατικά, αστυνομικοί ανέφεραν πως χτυπήθηκαν από υπόπτους με οχήματα, όμως βίντεο που αποδεικνύουν ότι εκείνοι έριξαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα πάνω σε εκείνα των υπόπτων έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστής στην κομητεία Βεντούρα, κοντά στο Λος Άντζελες, συνελήφθη έπειτα από τροχαίο για το οποίο κατηγορήθηκε εκείνος από αστυνομικούς. Όμως πλάνα που τράβηξαν διερχόμενοι με κινητά τηλέφωνα εικονίζουν αντίθετα το δικό τους όχημα να πέφτει πάνω σε εκείνο του άνδρα.

Στο Σικάγο, γυναίκα συνελήφθη και κατηγορήθηκε πως χτύπησε με το αυτοκίνητό της όχημα της αστυνομίας συνόρων προτού δεχτεί πυρά από αστυνομικούς· συνήγοροί της όμως καταγγέλλουν ότι ήταν οι αστυνομικοί αυτοί που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό της.

