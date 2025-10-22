search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 10:04
ΕΛΛΑΔΑ

22.10.2025 21:08

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar;» – Η απάντηση του «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ αδικαιολόγητα

22.10.2025 21:08
Διαψεύδει ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός και ως «Φραπέ» ότι η ΑΑΔΕ εντόπισε αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία 2,5 εκατ. ευρώ..

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε στο Creta24 o κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής.

«Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα. Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός», τόνισε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Jaguar και τα άλλα 7 οχήματα

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό η ΑΑΔΕ εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσιακά στοιχεία 2,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Στην κατοχή του βρέθηκαν, ακόμα, 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar. Σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για τη μη δήλωση Πόθεν Έσχες, καθώς αν και ήταν υποχρεωμένος δεν υπέβαλε δήλωση για εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί αν διαπράχθηκε και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχής είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν επέστρεψε τις επιδοτήσεις ούτε ο οργανισμός ζήτησε να επιστραφούν.

