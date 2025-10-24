Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες: Αύξηση τζίρου και εκτίναξη EBITDA το 2025 – Τα σχέδια της διοίκησης

Στα 107 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να αυξηθούν το 2025, σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, από τα επίπεδα των 85 εκατ. ευρώ, που κυμάνθηκαν το 2024.

Η σημαντική αυτή βελτίωση σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείες οφείλεται σε δύο λόγους:

Στις καλύτερες τιμές πώλησης που υπάρχουν φέτος στην αγορά, εδώ και πολλά χρόνια για την τσιπούρα και το λαβράκι που κυμαίνονται στα 6 ευρώ και 7 ευρώ το κιλό αντίστοιχα, αλλά και στην πορεία της θυγατρικής εταιρείας που ο όμιλος διατηρεί στην Ισπανία και η οποία έφτασε το 2025 στο μέγιστο επίπεδο της παραγωγικής της δυνατότητας.

Η εταιρεία που έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς εξάγει το 95% της παραγωγής κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από αύξηση τζίρου αναμένει το 2025 ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στα EBITDA, τα οποία προβλέπεται να εκτοξευθούν από τα 8,8 εκατ. ευρώ πέρυσι στα 20 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εταιρεία που παράγει και πουλάει σχεδόν 40 τόνους ψαριών ημερησίως έχει ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα συσκευαστήρια του κλάδου στο οποία μάλιστα πρόσφατα προχώρησε σε εκτεταμένη ανακαίνιση, μία επένδυση περίπου των 2,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα όπως τονίζει η διοίκηση αν προχωρήσει στην Ελλάδα το χωροταξικό πλαίσιο σε ότι αφορά τον καθορισμό των ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) και η επίλυση άλλων γραφειοκρατικών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και «μπλοκάρουν» την αύξηση της παραγωγής, θα προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία και δεύτερου συσκευαστηρίου μία επένδυση της τάξης των 5 εκατ. ευρώ.

