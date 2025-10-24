search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:00
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Γιώργος Καλούμενος ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

24.10.2025 09:10

Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες: Αύξηση τζίρου και εκτίναξη EBITDA το 2025 – Τα σχέδια της διοίκησης

24.10.2025 09:10
galaxidi_ixthiokalliergies_new

Στα 107 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να αυξηθούν το 2025, σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, από τα επίπεδα των 85 εκατ. ευρώ, που κυμάνθηκαν το 2024.

Η σημαντική αυτή βελτίωση σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείες οφείλεται σε δύο λόγους:

Στις καλύτερες τιμές πώλησης που υπάρχουν φέτος στην αγορά, εδώ και πολλά χρόνια για την τσιπούρα και το λαβράκι που κυμαίνονται στα 6 ευρώ και 7 ευρώ το κιλό αντίστοιχα, αλλά και στην πορεία της θυγατρικής εταιρείας που ο όμιλος διατηρεί στην Ισπανία και η οποία έφτασε το 2025 στο μέγιστο επίπεδο της παραγωγικής της δυνατότητας.

Η εταιρεία που έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς εξάγει το 95% της παραγωγής κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από αύξηση τζίρου αναμένει το 2025 ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στα EBITDA, τα οποία προβλέπεται να εκτοξευθούν από τα 8,8 εκατ. ευρώ πέρυσι στα 20 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εταιρεία που παράγει και πουλάει σχεδόν 40 τόνους ψαριών ημερησίως έχει ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωμένα συσκευαστήρια του κλάδου στο οποία μάλιστα πρόσφατα προχώρησε σε εκτεταμένη ανακαίνιση, μία επένδυση περίπου των 2,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα όπως τονίζει η διοίκηση αν προχωρήσει στην Ελλάδα το χωροταξικό πλαίσιο σε ότι αφορά τον καθορισμό των ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) και η επίλυση άλλων γραφειοκρατικών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και «μπλοκάρουν» την αύξηση της παραγωγής, θα προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία και δεύτερου συσκευαστηρίου μία επένδυση της τάξης των 5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστική αγορά Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025: Ρεκόρ παραγωγής ασφαλίστρων και αύξηση κλάδου Ζημιών 9,1%

Όμιλος Φάις: Ενισχύει διεθνώς το eCommerce με Shopify, ξεκινώντας από το brand KIKO MILANO

Alpha Bank: Εκτοξεύει ζήτηση πράσινου ομολόγου 500 εκατ., υπερκαλύπτοντας έξι φορές τις προσδοκίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
picasso
Χωρίς κατηγορία

Γκάφα ολκής με την… κλοπή του πίνακα του Πικάσο πριν την έκθεση στη Γρανάδα: Τελικά τον είχε πάρει… γειτόνισσα κατά λάθος

famellos tiktok 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

agnostos_stratiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη» λέει ο Δούκας

noel galaher 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Oasis: Η σπασμένη κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ πουλήθηκε έναντι 332.000 ευρώ

pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βρετανία με ελικόπτερο το 3 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η κλοπή μετατρέπεται σε μάρκετινγκ: Η εταιρία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στο Λούβρο έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 22:57
picasso
Χωρίς κατηγορία

Γκάφα ολκής με την… κλοπή του πίνακα του Πικάσο πριν την έκθεση στη Γρανάδα: Τελικά τον είχε πάρει… γειτόνισσα κατά λάθος

famellos tiktok 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Φάμελλου στο TikTok για τη φοιτητική στέγη

agnostos_stratiotis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κόντρα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη» λέει ο Δούκας

1 / 3