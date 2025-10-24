search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:10
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2025 11:25

Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

24.10.2025 11:25
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, μετά από ενημέρωση ότι μια 71χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε νεκρή μέσα στην καμπίνα της.

Η τουρίστρια, υπήκοος Γερμανίας, ταξίδευε με το πλοίο που είχε αναχωρήσει από το Ναύπλιο με προορισμό το Ηράκλειο.

Ο ιατρός του πλοίου διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

