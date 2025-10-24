search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:42
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 11:38

Και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση

24.10.2025 11:38
meimarakis new

Μεγάλη πολιτική πολυκοσμία αναμένεται για το εορταστικό τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαβάζουμε στα Παραπολιτικά θα βρίσκεται στην πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας,

Αυτός που αποτελεί σίγουρα έκπληξη, καθώς σπάνια εμφανίζεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και σημερινός ευρωβουλευτής του κόμματος θα βρίσκεται το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, θα παρτακολουθήσει την παρέλαση – ας μην ξεχνάμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή – ενώ αναμένεται να δώσει το παρών στα εγκαίνια της διπλής έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο ΥΜΑΘ και διοργανώνεται από το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο «Βαγγέλας», που έχει καιρό να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, είναι βέβαιο ότι το τριήμερο θα δει εδώ πολλούς, παλιούς και καλούς φίλους.

Διαβάστε επίσης

«Κόλαση» στη Διάσκεψη των Προέδρων – Κωνσταντοπούλου κατά πάντων, άγριο επεισόδιο με Μπακογιάννη, Γεροβασίλη – Η «Μαρία Αντουανέτα», η «υστερική» και οι «φασίστες»  

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σαλάτας συνιστά στους μελλοντικούς του «συκοφάντες» να είναι «πιο προσεκτικοί»

Μαρινάκης απαντά στον Βενιζέλο: «Να πατάμε στη Γη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

litouanai mpalonia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

metanastes migrants
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Στη Λιβύη, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους

pao sloukas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Τραυματισμοί και αστοχία κόστισαν στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια, 92-75 η Βίρτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:41
pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

litouanai mpalonia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

1 / 3