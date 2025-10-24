Και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση

Μεγάλη πολιτική πολυκοσμία αναμένεται για το εορταστικό τριήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαβάζουμε στα Παραπολιτικά θα βρίσκεται στην πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας,

Αυτός που αποτελεί σίγουρα έκπληξη, καθώς σπάνια εμφανίζεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και σημερινός ευρωβουλευτής του κόμματος θα βρίσκεται το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, θα παρτακολουθήσει την παρέλαση – ας μην ξεχνάμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή – ενώ αναμένεται να δώσει το παρών στα εγκαίνια της διπλής έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο ΥΜΑΘ και διοργανώνεται από το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο «Βαγγέλας», που έχει καιρό να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, είναι βέβαιο ότι το τριήμερο θα δει εδώ πολλούς, παλιούς και καλούς φίλους.

