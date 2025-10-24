search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:11
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2025 12:07

Κρήτη: Έβρισε, απείλησε και χτύπησε τη σύντροφό του μέσα στο ξενοδοχείο που έκαναν διακοπές

24.10.2025 12:07
Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης όταν ζευγάρι τουριστών, από την Πολωνία, καβγάδισε έντονα με τον 28χρονο να επιτίθεται στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (23/10) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ο 28χρονος έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ άρχισε να βρίζει και να απειλεί την σύντροφό του.

Μάλιστα, δεν δίστασε να τη χτυπήσει στο κεφάλι και στα πόδια. Τον άγριο καβγά άκουσαν εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο που ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

Η 23χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου της ωστόσο ζήτησε και έλαβε panic button για όσο καιρό θα κάνει διακοπές στην Κρήτη.

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

