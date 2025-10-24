Κρήτη: Έβρισε, απείλησε και χτύπησε τη σύντροφό του μέσα στο ξενοδοχείο που έκαναν διακοπές

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης όταν ζευγάρι τουριστών, από την Πολωνία, καβγάδισε έντονα με τον 28χρονο να επιτίθεται στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες (23/10) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ο 28χρονος έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ άρχισε να βρίζει και να απειλεί την σύντροφό του.

Μάλιστα, δεν δίστασε να τη χτυπήσει στο κεφάλι και στα πόδια. Τον άγριο καβγά άκουσαν εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο που ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

Η 23χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συντρόφου της ωστόσο ζήτησε και έλαβε panic button για όσο καιρό θα κάνει διακοπές στην Κρήτη.

