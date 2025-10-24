search
24.10.2025 17:31

Τρίκαλα: Στη φυλακή ο 18χρονος μητροκτόνος – Επιμένει για ψυχιατρική εξέταση η υπεράσπιση

24.10.2025 17:31
Στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 18χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του σε χωριό των Τρικάλων την Τρίτη. Μετά από πολύωρη απολογία, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Με δήλωσή τους στο trikalavoice.gr οι συνήγοροι υπεράσπισης, επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Όπως υποστηρίζουν, η εξέταση σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα αποκαλύψει όλα τα κρίσιμα στοιχεία.

Οι συνήγοροι του απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

