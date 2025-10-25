Ο Ντέιβιντ Λιντς στον «Παρνασσό»

Αυτό είναι καλό νέο: Στις 22 Νοεμβρίου, ο διακεκριμένος μουσικός και συνθέτης Ντέιβιντ Λιντς παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Truths Be Told», σε μια μοναδική συναυλία – γιορτή στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Μια εξαμελής μπάντα κορυφαίων μουσικών, μαζί με την Underground Youth Orchestra, με 28 νέους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη, θα ερμηνεύσουν τις δέκα πρωτότυπες συνθέσεις του άλμπουμ. Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς, ο Θοδωρής Ρέλλος (Mode Plagal) με το σαξόφωνό του, ο οποίος θα προσδώσει ξεχωριστή διάσταση σε αυτό το πολυεπίπεδο μουσικό ταξίδι.

Ο δίσκος. Το «Truths Be Told» είναι μια συλλογή μελωδιών «από καρδιάς», που αντικατοπτρίζουν δεκαετίες εμπειριών, αναζητήσεων και συνεργασιών του Ντέιβιντ Λιντς. Κάθε κομμάτι αποτελεί μια ολόκληρη ιστορία, μια προσωπική αλήθεια που μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Η συναυλία της 22ης Νοεμβρίου είναι μια σπάνια ευκαιρία να μοιραστούμε από κοντά τη μουσική του Ντέιβιντ Λιντς σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μυστήριο και ειλικρίνεια.

Ο συνθέτης. Λέει ο Λιντς: «Κάθε ένα από τα 10 κομμάτια αυτού του άλμπουμ είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία, που με τον δικό της τρόπο έχει αλλάξει τη ζωή μου. Μελωδίες που αντηχούν ‘‘Εδώ είμαστε’’.

Αυτές είναι οι δικές μου ‘‘truths be told”. Αναμένω να συναντήσουν τις δικές σας». Γεννημένος στο Λος Άντζελες, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Trilok Gurtu, Arild Anderson, Milcho Leviev, Arturo Sandoval, Temptations, Barry White, Ελένη Καραΐνδρου, Έλλη Πασπαλά, Μαρία Φαραντούρη, Βασίλης Σούκας.

Σπούδασε μουσική στο Dick Grove Music Workshops και Φιλοσοφία στο UCLA. Συνέχισε την τζαζ με δασκάλους τους James Moody, Charles Lloyd, Ralph Bowen και Garvin Bushell.

Έχει συνθέσει μουσική για θέατρο, κινηματογράφο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, χορό, όπως και τους Αγώνες της Ολυμπιάδας το 2000 στο Σίδνεϊ. Έχει συμμετάσχει σε αμέτρητες ηχογραφήσεις δίσκων, θεατρικών παραστάσεων και soundtrack ταινιών όπως «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» και «Ο μελισσοκόμος» (στη διεθνή κυκλοφορία του) του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος πολλών συγκροτημάτων, όπως οι Human Touch, DuoFaros, Living Space, The Missing Lynch, Iskra, έχει συνεργαστεί με τις περισσότερες ορχήστρες της χώρας και είναι ενεργό μέλος στην πλούσια jazz και δημιουργική σκηνή.

Προπώληση ΕΔΩ

Τηλεφωνικά: 210-7234567. Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ ως Εμπενέζερ Σκρουτζ

Άννα Ανδριανού: «Αν ο άντρας μου ήθελε να πάει με άλλη, θα τον χάριζα» (Video)

Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Με πρόδωσαν οι φίλοι μου και ανέβασα 18 πίεση από τη στεναχώρια» (Video)