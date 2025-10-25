Όλο και περισσότερα θέατρα αναγγέλλουν τις καινούριες παραστάσεις τους

– Η παράσταση «Dracula», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Bram Stoker, ανεβαίνει στο Θέατρο Πόρτα από τις 24 Οκτωβρίου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θάνου Παπακωνσταντίνου. Τον Κόμη υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός. Τους άλλους ρόλους ερμηνεύουν οι Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Πανταζάρας, Δημήτρης Δρόσος, Σίσσυ Τουμάση, Μαργαρίτα Αλεξιάδη. Επίσης παίρνουν μέρος οι Θοδωρής Βλάχος, Βασίλης Μπούτσικος, Δημήτρης Ψύλλος.

– Στις 24 Οκτωβρίου ο Γιάννης Καλαβριανός σκηνοθετεί στο Αμφι-θέατρο το έργο «Γιοi και κόρες». Το κείμενο βασίζεται σε αληθινές ιστορίες και μαρτυρίες ηλικιωμένων από όλη τη χώρα.

– Στις 24 Οκτωβρίου, επίσης, ξεκινά η νέα σατιρική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Ούτε μπρος ούτε πίσω», που θα παίζεται στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και Κατερίνα Ζαρίφη.

– Την ίδια μέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης μας προσκαλεί στον νέο χώρο της ομάδας Cartel (στο εργοστάσιο Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης στο Αιγάλεω) για να ξαναδούμε το «Άνθρωποι και ποντίκια» του Στάινμπεκ – παράσταση που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Δυστυχώς στην επανάληψη αυτής της παράστασης λείπει ο Δημήτρης Δρόσος, που ήταν εξαιρετικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο του διανοητικά καθυστερημένου Λένου.

– Την ίδια, πάλι, μέρα ανεβαίνει στο Θέατρο Τζένη Καρέζη το έργο των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη «Έντα», ενώ στις 5 Νοεμβρίου – κάθε Τετάρτη και Πέμπτη – θα παίζεται το έργο του Εντουάρ Λουί «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σωτηρίου με την Ελένη Κοκκίδου και τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.

– Στις 31 Οκτωβρίου δίνει την πρεμιέρα της στο Πτι Παλαί η παράσταση του έργου «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες» του Ρίτσαρντ Αλφιέρι σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μετάφραση Αντώνη Γαλέου. Πρωταγωνιστούν η Ρένη Πιττακή και ο Κώστας Βασαρδάνης.

– Την 1η Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς θα παρουσιαστεί το κλασικό μιούζικαλ «Annie» των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin σε σκηνοθεσία Θέμιδος Μαρσέλλου. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Στάνκογλου και η Δανάη Παππά μαζί με έναν ένα μεγάλο θίασο και ορχήστρα.

– Η «Κουζίνα» του Άρνολντ Γουέσκερ ανεβαίνει στο θέατρο Κιβωτός, στις 7 Νοεμβρίου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, δραματουργία Πρόδρομου Τσινικόρη και με έναν θίασο 14 ηθοποιών και μουσικών, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.

– Η «Δίκη» του Κάφκα είναι η νέα παράσταση του Άρη Μπινιάρη, που θα κάνει την πρεμιέρα της στο ανασχεδιασμένο θέατρο ΑΡΚ στις 12 Νοεμβρίου. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ερμηνεύσει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Παίζουν επίσης οι Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Σωτήρης Τσακομίδης και Νικόλας Χατζηβασιλειάδης.

– Στις 14 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται στο θέατρο Προσκήνιο η έξοχη παράσταση του Δημήτρη Καραντζά «Λεωφορείο ο Πόθος». Παίζει η Αλεξία Καλτσίκη ως Μπλανς Ντι Μπουά, ενώ έχει γίνει μια νέα διανομή ηθοποιών: Αινείας Τσαμάτης, Ηρώ Μπέζου, Βαγγέλης Αμπατζής, Ιωάννα Πιατά και Πέτρος Δημοτάκης.

– Η ενδιαφέρουσα παράσταση της Αικατερίνης Παπαγεωργίου με το έργο του Ματέι Βίζνιεκ «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» επαναλαμβάνεται για τρίτη χρονιά, στις 19 Νοεμβρίου, στο θέατρο Μπέλλος. Η μετάφραση ανήκει στην Έρση Βασιλικιώτη και παίζουν οι Αλέξανδρος Βάρθης, Τάσος Λέκκας, Μάνια Παπαδημητρίου, Δημήτρης Πετρόπουλος και Ελίζα Σκολίδη.

– Τα σαράντα χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει στις 22 Νοεμβρίου το Θέατρο Άττις με την επανάληψη της «Νόρας» του Ίψεν σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. Μην χάσετε αυτή την εξαιρετική παράσταση, που αγαπήθηκε από το κοινό και υμνήθηκε από τους κριτικούς. Πρωταγωνιστούν οι Σοφία Χιλλ, Τάσος Δήμας και Νίκος Ντάσης.

– Ενδιαφέρουσα είναι και η αναβίωση της παράστασης «Kontakthof», που υπήρξε σταθμός στην πορεία της ανεπανάληπτης Πίνα Μπάους και θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Θέατρο στις 17 Δεκεμβρίου με Έλληνες ηθοποιούς. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχουν οι Josephine Ann Endicott, Δάφνις Κόκκινος σε συνεργασία με την Ann Martin και τον Scott Jennings.

