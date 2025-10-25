Σαλάτα με φακές, πικάντικα ψητά καρότα και φέτα

Πλούσια σε φυτικές ίνες, σίδηρο και βιταμίνη C, αυτή η μαροκινής έμπνευσης σαλάτα είναι χορταστική και θα σας εξασφαλίσει τις 3 από τις 5 μερίδες κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών την ημέρα.

Εμπλουτίστε την με φρέσκα φύλλα ρόκας ή μαρουλιού και απογειώστε τη γεύση της με πικάντικη χοντροτριμμένη φέτα.

Υλικά για τη Συνταγή

2 -3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγο καρύκευμα της επιλογής σας (σκόρδο, πάπρικα, κόλιανδρο κτλ.)

500 γραμμάρια καρότα ξεφλουδισμένα, κομμένα στη μέση και σε μπαστουνάκια

1 κουταλιά του γλυκού μέλι

250 γραμμάρια φακές έτοιμες βρασμένες και στραγγισμένες (ή σε συσκευασία του εμπορίου, μαγειρεμένες στον ατμό)

1 ξερό κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Χυμό από ½ λεμόνι

1 μεγάλη χούφτα φύλλα δυόσμου, χοντροκομμένα

Λίγα φρέσκα φύλλα από μαρούλι ή ρόκα (προαιρετικά)

85 γραμμάρια φέτα, χοντροτριμμένη

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο C στον αέρα. Σε ένα ρηχό μικρό ταψάκι, ανακατέψτε τη μισή ποσότητα λαδιού, το κύμινο, τα καρότα και λίγο καρύκευμα. Ψήστε τα για 25 με 30 λεπτά περίπου, γυρίζοντάς τα στα μισά του χρόνου ψησίματος, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν στις άκρες. Ραντίστε με το μέλι, ανακατέψτε και ψήστε για 5 λεπτά ακόμα.

2. Στο μεταξύ, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρετε σε χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι με το υπόλοιπο λάδι για λίγα λεπτά, βάλτε τις φακές, ραντίστε με το λεμόνι και αλατοπιπερώστε. Αφήστε τις να κρυώσουν ελαφρά, όσο μαγειρεύονται τα καρότα.

3. Τέλος, σε μια πιατέλα ή ρηχή σαλατιέρα ανακατέψτε τις φακές με τα φύλλα δυόσμου και λίγα φρέσκα φύλλα ρόκας ή μαρουλιού. Τοποθετήστε από πάνω τα ψημένα καρότα και πασπαλίστε με τη χοντροτριμμένη φέτα.

Διαβάστε επίσης:

Βραχάκια μαύρης σοκολάτας με αμύγδαλα και θαλασσινό αλάτι

Λαχταριστό σπιτικό ψωμί του τοστ

Μαλακά μπισκότα μήλου, της στιγμής