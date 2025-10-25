search
25.10.2025 08:15

Το 60% της Automotive Solutions αποκτά η Ireon Investments μέσω συμφωνίας με θυγατρική NRG

25.10.2025 08:15
Automotive Solutions

Το 60% της Automotive Solutions θα αποκτήσει η Ireon Investments, θυγατρική της Motor Oil, μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού με τη NRG, επίσης θυγατρική της Motor Oil, έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ. Η απόφαση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2025.

Η συναλλαγή αφορά 13.134 ονομαστικές μετοχές της Automotive Solutions, οι οποίες αντιστοιχούν στο 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόκτηση θα γίνει μέσω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ Ireon και NRG. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Q.A.S., η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της Motor Oil, των μετόχων μειοψηφίας ή τρίτων.

Η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για έξι μήνες από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 99–101 του Νόμου 4548/2018. Η έκθεση αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Motor Oil (www.moh.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2025».

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ireon αποκτά τον έλεγχο της Automotive Solutions, ενισχύοντας τη στρατηγική παρουσία του ομίλου Motor Oil στον κλάδο εμπορίας οχημάτων και την αναδιοργάνωση των θυγατρικών του.

