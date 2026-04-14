ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 00:25
14.04.2026 22:02

Νέα συμπλοκή στο Αίγιο – Ένας σοβαρά τραυματίας και μία σύλληψη, βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Άλλο ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο την Τρίτη του Πάσχα, λίγες ώρες έπειτα από την εισβολή ομάδας ατόμων στα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με το patrisnews, Ρομά δέχτηκαν επίθεση ως αντίποινα για το περιστατικό στο μαγαζί όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός.

Διαβάστε επίσης:

Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα – Για «μήνυμα μίσους» κάνει λόγο ο δήμαρχος (Photos)

Χωρίς ρεύμα Νερατζιώτισσα, Φιλοθέη και Ψυχικό – Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Τι κατέθεσαν οι τρεις συλληφθέντες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με ντοπιέτα Ντεμπελέ η Παρί άνετα στους «4», 2-0 τη Λίβερπουλ – Προκρίθηκε και η Ατλέτικο παρά την ήττα της με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Σταθερά στις 20 ομάδες, νέο οικονομικό μοντέλο και «άνοιγμα» σε NBA

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε προπάνιο ακόμα και σε γειτονικό χωράφι

ΚΟΣΜΟΣ

Δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα: «Εγκατάλειψη» ή «δολοφονία»; Στο εδώλιο επτά υγειονομικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πήγε να «μπλέξει» χωρίς λόγο και τον Άκη Παυλόπουλο στην υπόθεση με το πτυχίο του

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

