Νέα συμπλοκή στο Αίγιο – Ένας σοβαρά τραυματίας και μία σύλληψη, βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Άλλο ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο την Τρίτη του Πάσχα, λίγες ώρες έπειτα από την εισβολή ομάδας ατόμων στα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με το patrisnews, Ρομά δέχτηκαν επίθεση ως αντίποινα για το περιστατικό στο μαγαζί όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός.

Βανδαλισμοί και κλοπές σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα – Για «μήνυμα μίσους» κάνει λόγο ο δήμαρχος (Photos)

Χωρίς ρεύμα Νερατζιώτισσα, Φιλοθέη και Ψυχικό – Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Τι κατέθεσαν οι τρεις συλληφθέντες