Νέα συμπλοκή στο Αίγιο – Ένας σοβαρά τραυματίας και μία σύλληψη, βρέθηκε βαρύς οπλισμός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άλλο ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο την Τρίτη του Πάσχα, λίγες ώρες έπειτα από την εισβολή ομάδας ατόμων στα Σελιανίτικα.
Σύμφωνα με το patrisnews, Ρομά δέχτηκαν επίθεση ως αντίποινα για το περιστατικό στο μαγαζί όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.
Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.