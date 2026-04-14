Ξανά στο εδώλιο για βιασμό o Χάρβεϊ Γουάινστιν

H νέα δίκη για βιασμό του πρώην μεγιστάνα του αμερικανικού κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάνστιν ξεκίνησε την Τρίτη στο Μανχάταν, αφού το προηγούμενο δικαστήριο δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια ετυμηγορία τον Ιούνιο.

Αυτό το δικαστικό ραντεβού επικεντρώνεται στην κατηγορία περί βιασμού το 2013 της ηθοποιού Τζέσικα Μαν.

THE MANY TRIALS OF HARVEY WEINSTEIN – Disgraced Hollywood Mogul Is Again in Front of a Jury for the Alleged Rape of Jessica Mann



READ: https://t.co/o44XswPcEt pic.twitter.com/p3JVPhMaFI — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) April 14, 2026

Μια ενδεχόμενη αθωωτική απόφαση δεν θα επέτρεπε, εντούτοις, την αποφυλάκιση του ιδρυτή των στούντιο Miramax, ηλικίας 74 ετών, που έχει φυλακιστεί στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων.

Το πρωί, ο Αμερικανός πρώην παραγωγός έφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως και κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών για την προετοιμασία αυτής της δίκης, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και μια γκρι γραβάτα.

Ενώπιον περίπου 10 δημοσιογράφων, η επιλογή των 12 ενόρκων ξεκίνησε γύρω στις 12.30 τοπική ώρα και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν «συνεχίζει να ελπίζει και αναμένει πως θα τύχει μιας ισότιμης διαδικασίας όπου τα γεγονότα θα τον απαλλάξουν» από τις κατηγορίες, σχολίασε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου Τζούντα Ένγκελμαγιερ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δίκης του τον Ιούνιο του 2025 στο Μανχάταν, ο Γουάνστιν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2006 κατά της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χέιλι και αθωώθηκε για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση την ίδια χρονιά κατά του μοντέλου από την Πολωνία Κάγια Σοκόλα.

After years of #MeToo infamy, legal peril and prison, Harvey Weinstein is again going on trial on a rape charge in New York City.

>>>> https://t.co/jN5SZ7cedZ pic.twitter.com/PoiXrlmDwo April 14, 2026

Ωστόσο, οι εντάσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των ενόρκων οδήγησαν τον δικαστή να κηρύξει άκυρη τη διαδικασία που αφορούσε την Τζέσικα Μαν, ώστε να μπορέσει να δικαστεί ξανά.

Η δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Ανώτατου Κακουργιοδικείου της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν ακυρώνει τις δύο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, στις οποίες ο Χάρβεϊ Γουάνστιν άσκησε έφεση.

Ο παραγωγός των “Pulp Fiction” και “Shakespeare in Love” καταδικάστηκε επίσης το 2023 στην Καλιφόρνια σε κάθειρξη 16 ετών για τον βιασμό μιας Ευρωπαίας ηθοποιού πριν από δέκα χρόνια. Εφεσίβαλε επίσης την εν λόγω απόφαση και μια δίκη έχει οριστεί για την 23η Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της νέας δίκης του, δεν θα μπορούν να του υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία έχει ήδη κριθεί, επισήμανε ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ που ασχολείται με την υπόθεση.

Νέοι δικηγόροι ανέλαβαν την υπεράσπισή του

Για αυτήν τη δίκη, ο πρώην παραγωγός άλλαξε τη νομική ομάδα του, επιστρατεύοντας τις υπηρεσίες των Τζέικομπ Κάπλαν και Μαρκ Αγκνίφιλο. Μεταξύ των πελατών τους συγκαταλέγονται ο Σον Ντίντι Κομπς, στη δίκη του για σωματεμπορία και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφαλιστικής εταιρείας.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή της δίκης, έγινε γνωστό από τον δικαστή.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται, ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσει να «αντέξει για πολύ ακόμα» στις διαβόητες φυλακές του Ράικερς Άιλαντ, όπου κρατείται στο πλαίσιο των δικών του στη Νέα Υόρκη. Την ώρα που βρίσκεται κυρίως σε απομόνωση, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter στις αρχές Μαρτίου, αντιμετωπίζει συνεχείς απειλές και χλευασμούς.

Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «δέχθηκε ένα βίαιο χτύπημα στο πρόσωπο» ενώ περίμενε να κάνει ένα τηλεφώνημα. «Έπεσα στο έδαφος, αιμορραγούσα παντού. Τραυματίστηκα πολύ άσχημα», πρόσθεσε ο πρώην παραγωγός, ο οποίος συνεχίζει να διακηρύσσει την αθωότητά του.

Περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση από το 2017.

Διαβάστε επίσης:

«Πόλεμος» μεταξύ Τραμπ και Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: Το χρονικό της σύγκρουσης και η κορύφωσή της ελέω… Ιράν

Ο Τραμπ θέλει η Βρετανία να προχωρήσει σε εξορύξεις στη Βόρεια Θάλασσα: «Είναι τρελό ότι αρνείται να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα, drill baby!»

Δύο ώρες κράτησαν οι συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ υπό τον Ρούμπιο – Σχέδιο του Τελ Αβίβ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες











