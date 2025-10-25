search
25.10.2025 08:14

Τραμπ για Κιμ Γιονγκ Ουν: «Τα πάω πολύ καλά μαζί του, είμαι 100% ανοιχτός σε διμερείς συνομιλίες»

25.10.2025 08:14
kim_Jong_un_trump

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Τύπο λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος του για την περιοδεία του στην Ασία πως θα ήθελε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα.

«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες.

Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.

Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του ρεπουμπλικάνου.

Διαβάστε επίσης:

Οι Ιρλανδοί θα γνωρίζουν απόψε τον νέο τους πρόεδρο – Το φαβορί και η συμμετοχή στις κάλπες

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κοντά σε διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Οι κυρώσεις και οι γραμμές στο μέτωπο

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

