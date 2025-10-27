search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:25
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

27.10.2025 06:10

Διπλά τέλη κυκλοφορίας για το 2020 απειλούν χιλιάδες ιδιοκτήτες – Τελευταία ευκαιρία για απαλλαγή

27.10.2025 06:10
AYTOKINITA NEW

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν μέσω διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 για να αποδείξουν ότι δεν όφειλαν να τα καταβάλουν. Αν δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κληθούν να πληρώσουν διπλάσια τέλη.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τους φορολογουμένους που εντοπίστηκαν με εκκρεμότητες και δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας myCar τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση του οχήματός τους —αν δηλαδή ήταν σε ακινησία, είχε διαγραφεί, είχε κλαπεί ή απαλλασσόταν νόμιμα από την πληρωμή τελών. Οι φορολογούμενοι οφείλουν να επισυνάψουν τα ανάλογα παραστατικά, ώστε να διαγραφεί η οφειλή.

Όσοι δεν καταφέρουν να αποδείξουν τη μη υποχρέωση καταβολής τελών, θα λάβουν από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 ειδοποιήσεις με τα αναδρομικά ποσά και τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο της αξίας των τελών.

Ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να υποβάλουν συμπληρωματικά αιτήματα ή διευκρινίσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς ωστόσο αυτό να «παγώνει» τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών. Οι τοπικές ΔΟΥ θα εξετάζουν τα στοιχεία και θα επικαιροποιούν την εικόνα κάθε οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, διορθώνοντας τα σχετικά δεδομένα.

Σε περιπτώσεις όπου δηλώνεται απώλεια ή παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, η ΑΑΔΕ δεν αλλάζει το καθεστώς του οχήματος αλλά προσθέτει σχετική σημείωση στον φάκελο. Οι διορθώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, προτού ξεκινήσει η βεβαίωση των τελών.

Εάν τα έγγραφα που κατατεθούν δεν αποδεικνύουν την ακινησία ή άλλη νόμιμη απαλλαγή, τότε τα τέλη για το 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά μαζί με το πρόστιμο.

Νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2026

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, τα οποία —όπως φαίνεται— θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2025. Η προθεσμία πληρωμής τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ προβλέπεται κλιμακωτό πρόστιμο για όσους καθυστερήσουν:

  • +25% του ποσού για πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026
  • +50% για πληρωμή τον Φεβρουάριο
  • +100% για πληρωμή από 1ης Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Παρότι η ΑΑΔΕ επιχειρεί μέσω των διασταυρώσεων να αποκαταστήσει την εικόνα για τα οχήματα που παραμένουν «εκτός ραντάρ» του συστήματος, το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται για άλλη μια φορά στους πολίτες, που καλούνται να συλλέξουν, να ανεβάσουν και να τεκμηριώσουν δικαιολογητικά για γεγονότα πέντε ετών πίσω. Μια διαδικασία που, για πολλούς, θυμίζει περισσότερο γραφειοκρατική δοκιμασία παρά εξυπηρέτηση.

Διαβάστε επίσης:

Ενοίκια σε ράλι, μέτρα σε… αναμονή: Η στεγαστική κρίση παραμένει άλυτη

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

Με εισοδήματα κάτω των 1.000 ευρώ, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρές οικονομικές δυσκολίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

imamoglou_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Και «κατάσκοπος» ο Εκρέμ Ιμάμογλου – Νέο ένταλμα σύλληψης για τον προφυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Π.Ο.ΕΡΓ.Ι: Κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα στις 7 Νοέμβριου – Σε οριακό σημείο οι εργαστηριακοί γιατροί

trump_putin_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «την λέει» στον Πούτιν: Αντί για δοκιμές πυραύλων, να κάνεις ειρήνη στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:25
PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

imamoglou_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Και «κατάσκοπος» ο Εκρέμ Ιμάμογλου – Νέο ένταλμα σύλληψης για τον προφυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

1 / 3