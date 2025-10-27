Η Nelly Furtado σταματά τις ζωντανές εμφανίσεις – Η ανάρτηση στο Instagram

Με ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια Νέλι Φουρτάντο (Nelly Furtado), γνωστή μεταξύ άλλων για το «χιτ» Say it Right και για τον δίσκο «Whoa, Nelly!» ανακοίωνσε πως αποσύρεται από τις «ζωντανές εμφανίσεις».

Στην ίδια ανάρτηση στο Instagram, η Νέλι Φουρτάντο παρουσίασε -με δύο φωτογραφίες- τη μεγάλη μουσική της πορεία, από την αρχή πριν από 25 χρόνια, μέχρι την τελευταία, φετινή της καλοκαιρινή συναυλία στο Βερολίνο.

«Πέρα από όλα αυτά, αποφάσισα να απομακρυνθώ από τις ζωντανές εμφανίσεις για το άμεσο μέλλον και να επιδιώξω κάποιες άλλες δημιουργικές και προσωπικές προσπάθειες που πιστεύω ότι θα ταίριαζαν καλύτερα σε αυτή την επόμενη φάση της ζωής μου» έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Όλη η ανάρτηση

«Πριν από 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το πρώτο μου άλμπουμ Whoa, Nelly!.

Στην πρώτη διαφάνεια, είμαι 20 ετών και πρόκειται να δώσω την πρώτη μου συναυλία ως επαγγελματίας καλλιτέχνης στο Lilith Fair. Πήγα σε ένα κατάστημα που ονομάζεται Original στην Queen West στο Τορόντο και ψώνισα εκείνο το ροζ φόρεμα και μερικά λαμπερά παπούτσια για την εμφάνισή μου. Ήταν τόσο ουσιώδες και ο καλλιτεχνικός μου εαυτός ένιωθε τόσο ζωντανός.

25 χρόνια αργότερα, η μουσική μου έχει φτάσει σε μια ολόκληρη νέα γενιά θαυμαστών και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη γι’ αυτό.

Το έτος 2000, θυμάμαι ότι ένιωθα σκοπό ελπίζοντας ότι κάποιο παιδί θα ξεσκονίσει το βινύλιο Whoa, Nelly! μια μέρα σε ένα δισκοπωλείο και θα το θεωρήσει κουλ ή θα πάρει έμπνευση απ’ αυτό, οπότε ποτέ δεν θα μπορούσα να μαντέψω ότι θα υπήρχαν τόσοι πολλοί νέοι τρόποι για να ανακαλύψει κανείς την “παλιά” μουσική το 2025!

Το να έχω τόσους πολλούς ανθρώπους να ανακαλύπτουν ξανά τη μουσική μου ήταν ταυτόχρονα σουρεαλιστικό και με έκανε πολύ χαρούμενη. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να αγκαλιάζω αυτή την ευκαιρία, να βγαίνω ξανά στις σκηνές και να βλέπω από κοντά την αληθινή, διαρκή δύναμη της καλής μουσικής. Με έκανε να πιστέψω πραγματικά στη μαγεία.

Πέρα από όλα αυτά, αποφάσισα να απομακρυνθώ από τις ζωντανές εμφανίσεις στο άμεσο μέλλον και να ασχοληθώ με κάποιες άλλες δημιουργικές και προσωπικές προσπάθειες που πιστεύω ότι θα ταίριαζαν καλύτερα σε αυτή την επόμενη φάση της ζωής μου.

Απόλαυσα την καριέρα μου απίστευτα και εξακολουθώ να αγαπώ να γράφω μουσική, καθώς πάντα το έβλεπα ως ένα χόμπι που είχα την τύχη να κάνω καριέρα. Θα αυτοπροσδιορίζομαι ως τραγουδοποιός για πάντα.

Είμαι ευγνώμων για όλα τα χρόνια διασκέδασης, κοινότητας και θαυμασμού.

Ατελείωτη ευγνωμοσύνη σε όποιον άκουσε και δονήθηκε με τη μουσική μου και παρακολούθησε κάποια από τις συναυλίες μου. Σας αγαπώ και τις ανοιχτές σας καρδιές.

Ευχαριστώ βαθιά όλους όσοι εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με βοηθήσουν να κάνω τα ποπ όνειρά μου πραγματικότητα σε δημιουργικό και οργανωτικό επίπεδο. Ευχαριστώ όλους τους λαμπρούς συνεργάτες και τους πιστούς μου «υποστηρικτές».

Εύχομαι επίσης στη νέα γενιά καλλιτεχνών πολλά χρόνια γόνιμης και παθιασμένης παράστασης.

Η δεύτερη διαφάνεια με δείχνει στο Βερολίνο αυτό το καλοκαίρι να καταλαβαίνω επιτέλους τι σημαίνει να λαμβάνω λουλούδια.

Ευχαριστώ και καληνύχτα!

Νέλι».

