Σπάνιο βασιλικό αντίτυπο του βιβλίου «Περηφάνια και Προκατάληψη» εκτίθεται για πρώτη φορά στο Κάστρο του Ουίνδσορ

perifaniakaiprokatalipsi
Royal Collection Trust | Todd-White Art Photography/Ben Fitzpatrick

Βασιλικό αντίτυπο του βιβλίου «Περηφάνια και Προκατάληψη» (Pride and Prejudice) εκτίθεται για πρώτη φορά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στη νότια Αγγλία.

Πιστεύεται ότι αποσπάσματα από το συγκεκριμένο βιβλίο διάβαζε ο πρίγκιπας Αλβέρτος φωναχτά στη βασίλισσα Βικτώρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τα ημερολόγια της βασίλισσας, ο Αλβέρτος άρχισε να της διαβάζει το μυθιστόρημα τον Ιούλιο του 1853, ενώ εκείνη ανάρρωνε από ιλαρά. Αργότερα το περιέγραψε ως «πολύ διασκεδαστικό», «αξιοθαύμαστα γραμμένο» και «ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό».

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε ανώνυμα το 1813 και η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα στην αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα για πρώτη φορά, θα παρουσιαστεί ένα πολυδιαβασμένο αντίτυπο πρώτης έκδοσης του «Περηφάνια και Προκατάληψη» το οποίο πιθανώς ήταν κάποτε μέρος της Βιβλιοθήκης των Υπηρετών προτού ενταχθεί στη σημερινή Βασιλική Βιβλιοθήκη.

Οι επισκέπτες του Κάστρου του Ουίνδσορ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά ένα ειδικά δεμένο αντίτυπο του βιβλίου «Έμμα», αφιερωμένο προσωπικά στον βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄, τότε πρίγκιπα αντιβασιλέα από τη μυθιστοριογράφο Τζέιν Όστεν.

Τα βιβλία εκτίθενται στο Σαλόνι της Βασίλισσας, κάποτε ένα από τα σημαντικότερα δωμάτια υποδοχής στο Κάστρο, στις 25 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου και στις 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου.

Η έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο από τη γέννηση της Τζέιν Όστεν περιλαμβάνει επίσης δύο βιβλία μόδας της εποχής της αντιβασιλείας – «Κοστούμια της Αγγλίας» και «Κοστούμια των Κυριών του Παρισιού» – που εκδόθηκαν περίπου την ίδια εποχή με τα έργα της Όστεν.

Όλα τα βιβλία προέρχονται από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η οποία διαθέτει περισσότερα από 240.000 έργα που καταγράφουν τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα γενεών Βρετανών μοναρχών.

google_news_icon

