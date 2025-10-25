search
Θηβαίος για Σαββόπουλο: «Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια»

25.10.2025 09:20
savvopoulos_thivaios

Για τον τεράστιο πλούτο που αφήνει πίσω του ο Διονύσης Σαββόπουλος μίλησε, το πρωί του Σαββάτου, ο Χρήστος Θηβαίος από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

«Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα», είπε στην ΕΡΤ ο ερμηνευτής.

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», ανέφερε συγκινημένος ο Χρήστος Θηβαίος.

«Και από τις συναυλίες στο Μέγαρο και από τις συναυλίες στο Ηρώδειο, έχω να θυμάμαι ότι μελετούσα. Ξεκίνησα να μελετάω έξι μήνες πριν για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στις ερμηνείες που μου είχε ζητήσει. Και πραγματικά μεγάλο σχολείο. Και πιστεύω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος πρέπει από εδώ και στο εξής να διδάσκεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ακαδημαϊκός ο Διονύσης Σαββόπουλος», επισήμανε.

valencia
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

nba 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα με στημένα παιχνίδια στο NBA: Ισχυρές οικογένειες της Μαφία πίσω από την υπόθεση

india-pakistan-7823
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Θα είμαστε σε ανοικτό πόλεμο με το Αφγανιστάν αν αποτύχουν οι συνομιλίες»

opekepe new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου – Αποθέωνε τον Μητσοτάκη στο παρελθόν μέσω social media

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

