ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.10.2025 15:15

Νοσοκομειακοί γιατροί: 48ωρη απεργία 6-7 Νοέμβριου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας

27.10.2025 15:15
oenge_giatroi_apergia_0810_1460-820_new

Μισθοί καθηλωμένοι στα επίπεδα του 2011, αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες των τελευταίων 15 χρόνων και εξανεμίζονται εξαιτίας της ακρίβειας, κλειστά χειρουργεία λόγω των δραματικών ελλείψεων και σχέδια για λουκέτα σε κλινικές και τμήματα, είναι μερικά μόνο από τα «κομμάτια του παζλ» που συνθέτουν την σημερινή εικόνα στα δημόσια Νοσοκομεία.

Τα παραπάνω αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), η οποία έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοέμβριου. Παράλληλα η ΟΕΝΓΕ προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείου Υγείας στις 7 Νοέμβριου στις 12.00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών, η πραγματική μιζέρια για το ΕΣΥ είναι: «τα 5,38 ευρώ μεικτά ωρομίσθιο εφημερίας για τον ειδικευόμενο γιατρό που φτάνει μετά από 20 και 25 χρόνια δουλειάς στο “δυσθεώρητο” ποσό των 8,46 ευρώ. Οι αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες, οι γιατροί νομάδες, η εντατικοποίηση, τα ατελείωτη λάντζα για τους ειδικευόμενους σε βάρος της εκπαίδευσής τους. Οι εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα και στους διαδρόμους, το ξύλο και χημικά σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αλλά και τα διατάγματα για  «φίμωτρο» στους υγειονομικούς  γιατί  τους χαλάμε την εικονική πραγματικότητα που επιδιώκουν να πλασάρουν σαν βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν:

  • Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.
  • Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.
  • Αύξηση του βασικού μισθού  20%  άμεσα  για  όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.  
  • Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών. 
  • Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.
  • Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
  • Όχι  στη  διευθέτηση του χρόνου εργασίας.  5ήμερο/6ωρο/30ωρο,  μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα,  ρεπό την επόμενη μέρα.
  • Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.
  • Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.
  • Ικανοποίηση του συνόλου των  αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.
  • Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Επίσης ζητούν την αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών και κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

