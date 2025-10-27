Νοσοκομειακοί γιατροί: 48ωρη απεργία 6-7 Νοέμβριου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μισθοί καθηλωμένοι στα επίπεδα του 2011, αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες των τελευταίων 15 χρόνων και εξανεμίζονται εξαιτίας της ακρίβειας, κλειστά χειρουργεία λόγω των δραματικών ελλείψεων και σχέδια για λουκέτα σε κλινικές και τμήματα, είναι μερικά μόνο από τα «κομμάτια του παζλ» που συνθέτουν την σημερινή εικόνα στα δημόσια Νοσοκομεία.
Τα παραπάνω αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), η οποία έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοέμβριου. Παράλληλα η ΟΕΝΓΕ προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείου Υγείας στις 7 Νοέμβριου στις 12.00 το μεσημέρι.
Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών, η πραγματική μιζέρια για το ΕΣΥ είναι: «τα 5,38 ευρώ μεικτά ωρομίσθιο εφημερίας για τον ειδικευόμενο γιατρό που φτάνει μετά από 20 και 25 χρόνια δουλειάς στο “δυσθεώρητο” ποσό των 8,46 ευρώ. Οι αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες, οι γιατροί νομάδες, η εντατικοποίηση, τα ατελείωτη λάντζα για τους ειδικευόμενους σε βάρος της εκπαίδευσής τους. Οι εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα και στους διαδρόμους, το ξύλο και χημικά σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αλλά και τα διατάγματα για «φίμωτρο» στους υγειονομικούς γιατί τους χαλάμε την εικονική πραγματικότητα που επιδιώκουν να πλασάρουν σαν βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας».
Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν:
Επίσης ζητούν την αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών και κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.
