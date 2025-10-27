Πλεύρης: Ο Δούκας δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη άρα πέρασε η αρμοδιότητα στον… στρατό

Για τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τη στάση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μίλησε ο Θάνος Πλεύρης, προεξοφλώντας «σόου» από «αριστερούς τύπους» κατά τη διάρκεια της παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας για την 28η Οκτωβρίου.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον Δήμο Αθηναίων ότι απέδειξε πως «δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο και να το αποδώσει όπως ήταν, άρα πέρασε η αρμοδιότητα στον… στρατό».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε: «Βλέπω, ασχέτως της τροπολογίας, κάποια κόμματα να ανέχονται, ενδεχομένως υποθάλπουν κιόλας, ένα σκηνικό μνημονίων, τότε που βγαίνανε κυβερνητικοί βουλευτές και υπήρχαν ομάδες που θέλανε να τους στοχοποιήσουν. Πιστεύω, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πιστεύω θα δούμε αριστερούς τύπους, κουκουλοφόρους, να εμφανίζονται παντού, να έχουν πρόσχημα κοινωνικό που μπορεί να έχει απήχηση και ευαισθησία, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω θα κρύβεται μια λογική κλιμάκωση. Είμαι σίγουρος πως αύριο, πολιτικά προκλητικά πρόσωπα που κινούνται εκεί, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι, θα προσπαθήσουν να κάνουν διάφορα σόου. Εγώ πιστεύω πως το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να το προστατεύουμε και η ζυγαριά είναι υπέρ του μνημείου».

Παράλληλα, είπε «Την προστασία του Μνημείου την έχει η Αστυνομία και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι πώς θα αποδίδεται καθαρό το Μνημείο. Είχαμε φτάσει σε σημείο να στήνονται αντίσκηνα. Το θέμα της καθαριότητας άνηκε στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος απέδειξε ότι δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο και να το αποδώσει όπως ήταν, άρα πέρασε η αρμοδιότητα στον στρατό. Ο κ. Δένδιας υπέγραψε την τροπολογία και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν με τον κ. Δούκα, πήρε μια σαφή θέση ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει ότι είναι απαραίτητο. Η όποια συζήτηση έγινε, ήταν περισσότερο στη σφαίρα της παραπολιτικής, παρά της πολιτικής. Και ο κ. Δένδιας και το σύνολο της κυβέρνησης θεωρούν πως με μια τέτοια πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχουμε την εικόνα που το μνημείο θα πρέπει να έχει».

