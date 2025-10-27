search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 17:25
27.10.2025 16:18

Σταύρος Λάντσιας octet – Παρουσίαση του νέου άλμπουμ «Waving Hands» στο Half Note – 7-9/11

Μετά τις πολύ πετυχημένες συναυλίες του άλμπουμ “My Ennio Morricone”, που αγαπήθηκαν από το κοινό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές, ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει με νέο υλικό και παρουσιάζει στο Half Note Jazz Club τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Waving Hands”  για τρεις μοναδικές παραστάσεις από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Το “Waving Hands” είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του με έντονα κινηματογραφική ατμόσφαιρα αλλά και μια φρέσκια “feel good” διάθεση, με groovy μελωδίες και ρυθμούς που μεταδίδουν θετική ενέργεια. Ξεχωρίζουν κομμάτια όπως το «Anticipation» (ατμοσφαιρικό-κινηματογραφικό) και το “The Little One” (χορευτικό, groovy), αποτυπώνοντας τη διττή φύση του άλμπουμ: βαθιά συγκίνηση και χαρά για τη ζωή.

Οκτώ μουσικοί επί σκηνής, με έγχορδα και πνευστά, υφαίνουν μια μεγάλη γκάμα ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Για τρεις παραστάσεις από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στο Half Note Jazz Club.

«Η πατρότητα είναι για μένα μια πρωτόγνωρη και βαθιά δημιουργική νέα εμπειρία! Κάθε μελωδία αφηγείται μια μικρή ιστορία για τις αμέτρητες ξεχωριστές στιγμές που περνάω με τις υπέροχες κόρες μου… Αφιερωμένο στην Άρτεμις και στην Ίρις.» 

Σ. Λάντσιας

Συντελεστές:

  • Σταύρος Λάντσιας: Πιάνο, Συνθέσεις
  • Μιχάλης Καλκάνης: Κοντραμπάσο
  • Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα
  • Δημήτρης Παπαδόπουλος: Τρομπέτα
  • David Lynch: Τενόρο Σαξόφωνο, Φλάουτο
  • Jim Staridas: Τρομπόνι
  • Λαέρτης Κοκολάνης: Βιολί
  • Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο

Info

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΝΤΣΙΑΣ OCTET “WAVING HANDS”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 – ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

Half Note Jazz Club  Τριβωνιανού 17, Μετς |

Τιμές εισιτηρίων: από  15€   https://www.more.com/gr-el/tickets/music/stauros-lantsias-octet-waving-hands/

www.halfnote.gr  Πληροφορίες: 210 9213310

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

