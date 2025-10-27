Σταύρος Λάντσιας octet – Παρουσίαση του νέου άλμπουμ «Waving Hands» στο Half Note – 7-9/11

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά τις πολύ πετυχημένες συναυλίες του άλμπουμ “My Ennio Morricone”, που αγαπήθηκαν από το κοινό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές, ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει με νέο υλικό και παρουσιάζει στο Half Note Jazz Club τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Waving Hands” για τρεις μοναδικές παραστάσεις από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.
Το “Waving Hands” είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του με έντονα κινηματογραφική ατμόσφαιρα αλλά και μια φρέσκια “feel good” διάθεση, με groovy μελωδίες και ρυθμούς που μεταδίδουν θετική ενέργεια. Ξεχωρίζουν κομμάτια όπως το «Anticipation» (ατμοσφαιρικό-κινηματογραφικό) και το “The Little One” (χορευτικό, groovy), αποτυπώνοντας τη διττή φύση του άλμπουμ: βαθιά συγκίνηση και χαρά για τη ζωή.
Οκτώ μουσικοί επί σκηνής, με έγχορδα και πνευστά, υφαίνουν μια μεγάλη γκάμα ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Για τρεις παραστάσεις από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στο Half Note Jazz Club.
«Η πατρότητα είναι για μένα μια πρωτόγνωρη και βαθιά δημιουργική νέα εμπειρία! Κάθε μελωδία αφηγείται μια μικρή ιστορία για τις αμέτρητες ξεχωριστές στιγμές που περνάω με τις υπέροχες κόρες μου… Αφιερωμένο στην Άρτεμις και στην Ίρις.»
Σ. Λάντσιας
Συντελεστές:
Info
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΝΤΣΙΑΣ OCTET “WAVING HANDS”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 – ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30
Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς |
Τιμές εισιτηρίων: από 15€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/stauros-lantsias-octet-waving-hands/
www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310
*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.