Ανοδική η πιστωτική επέκταση τον Σεπτέμβριο – Ενισχυμένες ροές δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες

Νέα άνοδο σημείωσε η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πιστωτική δυναμική που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε στο 7,8%, από 7,4% τον Αύγουστο, αντανακλώντας τη διεύρυνση της ροής δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η καθαρή μηνιαία ροή χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2,88 δισ. ευρώ, έναντι οριακά αρνητικής ροής τον προηγούμενο μήνα, αποτυπώνοντας την αυξημένη διάθεση των τραπεζών να διοχετεύσουν ρευστότητα στην οικονομία.

Στο επίπεδο της γενικής κυβέρνησης, η καθαρή ροή διαμορφώθηκε θετικά στα 695 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ανεβαίνει στο 3,2%, από 2,4% τον Αύγουστο.

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με ετήσια αύξηση 10,7%, σχεδόν αμετάβλητη από τον προηγούμενο μήνα, αλλά με σημαντική ενίσχυση των καθαρών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε 2,19 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 166 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.

Οι επιχειρήσεις απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της νέας ρευστότητας, με καθαρή ροή 2,02 δισ. ευρώ και ετήσιο ρυθμό μεταβολής 15,6%. Ιδιαίτερα οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 16,1%, παραμένοντας ο βασικός αποδέκτης τραπεζικού δανεισμού, ενώ η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποχώρησε ελαφρά στο 11,2%.

Στον τομέα των ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, οι ροές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά θετικές, με 34 εκατ. ευρώ, αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παραμένει αρνητικός, στο -0,8%, δείχνοντας ότι η κατηγορία αυτή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση των δανείων προς νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, με καθαρή ροή 133 εκατ. ευρώ και επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού στο 1,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα συνολικά δείχνει μια πιο ενεργή πιστωτική αγορά, όπου οι τράπεζες αυξάνουν τη ροή κεφαλαίων προς την οικονομία, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανοδική αυτή τάση θα εξαρτηθεί από την πορεία των επιτοκίων και τη σταθερότητα της ζήτησης για νέα δάνεια στο επόμενο τρίμηνο.

