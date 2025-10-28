Λούβρο: Εξετάζεται το σενάριο οι διαρρήκτες να είχαν πληροφοριοδότη “από μέσα”: Πώς το κράνος και το γιλέκο τους «πρόδωσαν»

Στα χέρια των γαλλικών Αρχών βρίσκονται δύο ύποπτοι για την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο.

Πρόκειται για έναν γαλλο-αλγερινό υπήκοο και έναν γαλλο-μαλιανό υπήκοο αντίστοιχα, που είναι κάτοικοι του προαστίου Seine Saint Denis.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διαρρήξεις, διαπληκτισμούς, βία, αλλά δεν φαίνονται να έχουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ετοιμάζονταν να διαφύγουν στο εξωτερικό

Ο ένας ύποπτος συνελήφθη στο Αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία. Και ο δεύτερος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στο Μάλι.

Τους παρακολουθούσαν

Γενετικό υλικό που βρέθηκε σε ένα κράνος και σε ένα κίτρινο γιλέκο, που άφησαν στο Λούβρο, επέτρεψε να ταυτοποίησαν τους ύποπτους. Οι αρχές τους είχαν θέσει υπό παρακολούθηση φυσική και τηλεφωνική και πριν διαφύγουν τους συνέλαβαν.

Ένα από τα σενάρια που ερευνώνται είναι να είχαν συνεργάτη εντός του μουσείου.

Στην υπόθεση δουλεύουν 100 αστυνομικοί, με την ανάκτηση των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος θεωρείται ζήτημα τιμής για τη γαλλική αστυνομία. Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε πάνω από 87.000.000 ευρώ.

