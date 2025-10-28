search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28.10.2025

Μητσοτάκης: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας

28.10.2025 14:46
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης της Θεσσαλονίκης, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους «ταραγμένους καιρούς» που ζούμε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ».

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δήλωσή του αφιερώνοντας τη στρατιωτική παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες τον χρόνο για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα και στους απανταχού Έλληνες».

ΚΟΣΜΟΣ

Ποια εκεχειρία; Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι επίσημοι παρέστησαν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Έπιασε τη σύντροφο του από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο

LIFESTYLE

Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε στα 93 της η «Σίμπιλ» του «Fawlty Towers»

ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα μία ανάσα από την Τζαμάικα: Προληπτικές εκκενώσεις – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

