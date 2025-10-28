Μητσοτάκης: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης της Θεσσαλονίκης, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους «ταραγμένους καιρούς» που ζούμε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ».

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μάς κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δήλωσή του αφιερώνοντας τη στρατιωτική παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες τον χρόνο για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα και στους απανταχού Έλληνες».

