Δύο ακόμα διακρίσεις της ελίν για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

Δύο ακόμα διακρίσεις απέσπασε η ελίν στα Hellenic Responsible Business Awards, για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και το Δίκτυο Μπλε Δήμων. Συγκεκριμένα, η εταιρία τιμήθηκε με το βραβείο Gold στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ» και το βραβείο Silver στην κατηγορία «Ενέργειες για το Περιβάλλον».

Το πρόγραμμα, το οποίο φέτος συμπληρώνει τρία χρόνια, στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ρυπάνσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά ελληνικά νησιά κοντά στα λιμενικά καταφύγια. Κάθε χρόνο, στελέχη της ελίν επισκέπτονται μαζί με εκπροσώπους της Aegean Rebreath τα νησιά του Δικτύου Μπλε Δήμων, προσφέροντας εκπαίδευση και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, σε λιμενικά ταμεία και επαγγελματίες αλιείς, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τυχόν ρυπάνσεις και να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το 2024, το πρόγραμμα επεκτάθηκε με την εισαγωγή του ερευνητικού προγράμματος Marine Census. Μέσω της δωρεάς ενός υποβρύχιου ρομπότ από την ελίν, πραγματοποιούνται πλέον συστηματικές συλλογές δειγμάτων νερού και ιζημάτων, με στόχο τις ανελκύσεις διχτυών από το βυθό και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων στα λιμάνια. Τα δείγματα αναλύονται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στις τοπικές κοινωνίες για τις πηγές ρύπανσης και την ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

H υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς οι δύο αυτές διακρίσεις. Με το πρόγραμμα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία των θαλασσών και ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το έργο.»

Το 2024, το μήνυμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» έφτασε σε ακόμα 4 ελληνικά νησιά και 40 αλιείς. Η πρωτοβουλία έδωσε στις τοπικές κοινωνίες τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση ατυχημάτων και την αποφυγή μόλυνσης των υδάτων, διασφαλίζοντας την προστασία της ομορφιάς και των φυσικών πόρων των νησιών για τις επόμενες γενιές.

Σχετικά με την ελίν:

Η ελίν είναι ένας Ολοκληρωμένος Όμιλος Ενέργειας ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά από το 1954. Μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της, η εταιρία δεν έχει σταματήσει ποτέ να κινείται μπροστά και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της, με στόχο τη διαρκή προσαρμογή της στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.

Σήμερα, έχει καταφέρει να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ενεργειακής αγοράς, ενώ αποτελεί την 1η ελληνική εταιρία του κλάδου σε εξαγωγές, με δραστηριοποίηση σε 45 χώρες σε 5 ηπείρους.

Παράλληλα, διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων, τα οποία μετατρέπει σταδιακά σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς, με την προσθήκη ηλεκτρικών φορτιστών και σταθμών LNG-CNG, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα. Ηγετική θέση κατέχει επίσης τόσο στη διάθεση καυσίμων και λιπαντικών στις βιομηχανικές μονάδες, όσο και στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, με διακριτή παρουσία στις μεγαλύτερες μαρίνες της Ελλάδος.

Από το 2019, η εταιρία δραστηριοποιείται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με τα εμπορικά σήματα “electricon” και “aerion”, προσφέροντας αξιόπιστες και ανταγωνιστικές ενεργειακές λύσεις σε χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Συνεχίζοντας με συνέπεια τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, το 2023 η ελίν έκανε το πρώτο βήμα στην είσοδό της στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ελίν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr .