ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:58
ADVERTORIAL

Η Εταιρική Υπευθυνότητα συνεχίζει να γίνεται πράξη μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί για Καλό Σκοπό» – Ενίσχυση δομών και φορέων τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα για 3η συνεχή χρονιά με τη βοήθεια των συνεργατών του δικτύου ΟΠΑΠ

2

Σε πραγματικό κίνημα ελπίδας και προσφοράς έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί για Καλό Σκοπό», το οποίο υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, με στόχο να αναδείξει και να καλύψει βασικές ανάγκες τοπικών κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 70 δράσεις σε 56 περιοχές της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με επιδίωξη να προχωρήσει σε ακόμη περισσότερες αποτελεσματικές παρεμβάσεις κοινωνικής προσφοράς και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας, το «Μαζί για Καλό Σκοπό», που υλοποιείται με τη βοήθεια των συνεργατών του δικτύου ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται δυναμικά για τρίτη χρονιά.

Για τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν στον νέο κύκλο του προγράμματος, οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Δεκεμβρίου 2025, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών τους.

Δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα

Η κοινή πορεία προσφοράς του ΟΠΑΠ και των συνεργατών του, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 μέσω του προγράμματος «Μαζί για Καλό Σκοπό», περιλαμβάνει μια ευρεία σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων στήριξης των τοπικών κοινωνιών σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, αποδέκτες των κοινωνικών επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σχολικές κοινότητες, ορφανοτροφεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα υποστήριξης ΑμεΑ και αθλητικοί σύλλογοι. Το έργο φορέων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει ενισχυθεί με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και με τεχνολογικό, αθλητικό και παραϊατρικό εξοπλισμό. Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος, ήταν η προσφορά ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο «Ελένη Θ. Δημητρίου», στη Φλώρινα, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή.

