Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και είναι έτοιμη να υπογράψει αυτή τη δέσμευση σε μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

«Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει ειλικρινά να αναζητά μια λύση στην ουκρανική κρίση και θα παραμείνει προσηλωμένος στις αρχές που αναπτύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Άνκορατζ και οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση τις αμερικανικές προτάσεις», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκφώνησε μια μακρά ομιλία στην οποία παραπονέθηκε για τις «αμυντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μίλησε για «νέες απειλές από το ΝΑΤΟ στην Ευρασία», για τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία και για τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η Μόσχα δεν θα επιτρέψει στην Ευρασία να γίνει έδαφος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας: «Θέλουμε ολόκληρη η ήπειρός μας, τόσο απέραντη και όμορφη, να μετατραπεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ; Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό».

Όπως ανέφερε ο Λαβρόφ τα σχέδια του ΝΑΤΟ να εντείνει τη δραστηριότητά του στην Αρκτική αποτελούν επίσης αιτία ανησυχίας, καθώς η συμμαχία επιδιώκει να «εδραιώσει» μια θέση στον Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο την αποτροπή της Κίνας και την απομόνωση της Ρωσίας:

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είχαμε και δεν έχουμε την πρόθεση να επιτεθούμε σε καμία από τις σημερινές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε αυτή τη θέση σε μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για αυτό το τμήμα της Ευρασίας, αλλά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνονται από την εξέταση αυτών των μελλοντικών εγγυήσεων σε πραγματικά συλλογική βάση».

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η επέκταση της συμμαχίας δεν σταματά ούτε στιγμή, παρά όλες τις δεσμεύσεις. Πολλές δυτικές χώρες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το τέλος της κυριαρχίας και την αρχή μιας νέας ιστορικής εποχής:

«Υπό αυτή την έννοια, διαφέρουν θεμελιωδώς από τη Ρωσία, τους εταίρους μας στην ΚΑΚ, την Κίνα, την Ινδία, το Ιράν, τη ΛΔΚ και όλα τα κράτη της Ευρασίας, τα οποία είναι πεπεισμένα ότι η εγγύηση της σταθερότητας και της ευημερίας της ηπείρου μας είναι η αυστηρή τήρηση της αρχής της κυρίαρχης ισότητας και της αδιαιρέτου της ασφάλειας όλων, και όχι μόνο λίγων εκλεκτών που θεωρούν τους εαυτούς τους υπεράνω του νόμου και της ηθικής».

Όπως ανέφερε «Η Ρωσία υποστηρίζει το ίσο δικαίωμα όλων των χωρών να επιλέγουν τους τρόπους διασφάλισης της ασφάλειας, αλλά κανείς δεν μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια εις βάρος των άλλων».

«Δεν υποδεικνύουμε και δεν σκοπεύουμε να υποδείξουμε με ποιον να συνεργαστούμε, αλλά θέτουμε το ερώτημα διαφορετικά. Γιατί να μην σκεφτούμε τη δημιουργία μιας ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής, ανοιχτής σε όλες τις χώρες και τις ενώσεις της Ευρασίας;» σημείωσε.

Ο Λαβρόφ υπενθύμισε ότι αυτή η ιδέα προτάθηκε από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή η έννοια έγκειται στην εφαρμογή της αρχής των «περιφερειακών προβλημάτων – περιφερειακών λύσεων» και θα βασίζεται στην ισότητα και την αδιαιρετότητα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ένωση στην Ευρασία που θα επέτρεπε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής.

Όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι ακριβώς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ παρατείνουν τη σύγκρουση, προμηθεύοντας το καθεστώς του Κιέβου με όπλα και χρήματα:

«Η ηγεσία των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να πείσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εγκαταλείψει την ιδέα της επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξαλείφοντας τις κύριες αιτίες της σύγκρουσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία ελπίζει ότι ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει πιστός στις αρχές που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και αναπτύχθηκαν με βάση τις προτάσεις της Ουάσιγκτον.

Η Μόσχα χρειάζεται επίσης εγγυήσεις ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών θα αποφέρει αποτελέσματα:

«Είμαστε έτοιμοι για αυτό το αποτέλεσμα, επιπλέον, στο Άνκορατζ, όταν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα, υποστηρίξαμε τις προτάσεις που, μια εβδομάδα πριν, έφερε στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ».

