search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:53
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 20:10

«Μπλακ άουτ» σε Microsoft και Amazon

29.10.2025 20:10
MICROSOFT
istock

Χιλιάδες αναφορές καταφθάνουν την Τετάρτη για προβλήματα με την Amazon Web Services, την πλατφόρμα cloud computing που υποστηρίζει πολλές μεγάλες εταιρείες και τμήματα του διαδικτύου.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 6.000 αναφορές διακοπών στον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector. Η αναφερόμενη διακοπή έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου ένα πρόβλημα της AWS προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλες εφαρμογές όπως το Snapchat, το Roblox, το Fortnite, το Duolingo και το Canva.

Οι χρήστες του Microsoft Azure παρατήρησαν προβλήματα την Τετάρτη, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Azure στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε απάντηση σε παράπονα χρηστών για διαταραχές στα κύρια εργαλεία παραγωγικότητας της Microsoft, το Downdetector, ένα εργαλείο που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας πληροφορίες κατάστασης από διάφορες πηγές, διαπίστωσε ότι το Microsoft 365 δεν ήταν διαθέσιμο για περίπου 9.000 χρήστες, ενώ το Azure δεν ήταν διαθέσιμο για περισσότερους από 16.600 χρήστες.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Το Ισραήλ «έδεσε» Google και Amazon με άκαπτους όρους ώστε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία τους χωρίς νομικούς περιορισμούς

Η Nvidia μόλις έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ανησυχητικά στοιχεία από την OpenAI: 1,2 εκατομμύρια χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 22:53
ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

1 / 3