«Μπλακ άουτ» σε Microsoft και Amazon

Χιλιάδες αναφορές καταφθάνουν την Τετάρτη για προβλήματα με την Amazon Web Services, την πλατφόρμα cloud computing που υποστηρίζει πολλές μεγάλες εταιρείες και τμήματα του διαδικτύου.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 6.000 αναφορές διακοπών στον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector. Η αναφερόμενη διακοπή έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου ένα πρόβλημα της AWS προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλες εφαρμογές όπως το Snapchat, το Roblox, το Fortnite, το Duolingo και το Canva.

Οι χρήστες του Microsoft Azure παρατήρησαν προβλήματα την Τετάρτη, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Azure στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Is the reported Microsoft Azure outage effecting your day?



We've gotten over 105k outage reports globally for Azure on Downdetector. Azure also supports services like Mircosoft 365, Minecraft, Xbox, Copilot, etc.https://t.co/hm4F8dhpys pic.twitter.com/G4c1yG115U — Downdetector (@downdetector) October 29, 2025

Σε απάντηση σε παράπονα χρηστών για διαταραχές στα κύρια εργαλεία παραγωγικότητας της Microsoft, το Downdetector, ένα εργαλείο που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας πληροφορίες κατάστασης από διάφορες πηγές, διαπίστωσε ότι το Microsoft 365 δεν ήταν διαθέσιμο για περίπου 9.000 χρήστες, ενώ το Azure δεν ήταν διαθέσιμο για περισσότερους από 16.600 χρήστες.

