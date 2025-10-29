«Μπλακ άουτ» σε Microsoft και Amazon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χιλιάδες αναφορές καταφθάνουν την Τετάρτη για προβλήματα με την Amazon Web Services, την πλατφόρμα cloud computing που υποστηρίζει πολλές μεγάλες εταιρείες και τμήματα του διαδικτύου.
Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 6.000 αναφορές διακοπών στον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector. Η αναφερόμενη διακοπή έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου ένα πρόβλημα της AWS προκάλεσε προβλήματα σε μεγάλες εφαρμογές όπως το Snapchat, το Roblox, το Fortnite, το Duolingo και το Canva.
Οι χρήστες του Microsoft Azure παρατήρησαν προβλήματα την Τετάρτη, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες Azure στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε απάντηση σε παράπονα χρηστών για διαταραχές στα κύρια εργαλεία παραγωγικότητας της Microsoft, το Downdetector, ένα εργαλείο που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας πληροφορίες κατάστασης από διάφορες πηγές, διαπίστωσε ότι το Microsoft 365 δεν ήταν διαθέσιμο για περίπου 9.000 χρήστες, ενώ το Azure δεν ήταν διαθέσιμο για περισσότερους από 16.600 χρήστες.
