Nova: Πλούσιο θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Μπάγερν – Λεβερκούζεν, Κύπελλο Ελλάδας Bettson, διπλή Serie A στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Η 9η αγωνιστική Stoiximan Super League περιλαμβάνει τους αγώνες Ατρόμητος – Κηφισιά, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, Asteras Αktor – ΟΦΗ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports) και Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκος, Ολυμπιακός – Άρης, ΑΕΛ Novibet– Λεβαδειακός, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport)

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports, «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη, «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο, «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Όλοι οι αγώνες σε Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, παίζουν μπάλα στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 9η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Ατρόμητος – Κηφισιά (1/11, 19:30), Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (2/11, 19:30) Asteras Αktor – ΟΦΗ (3/11, 17:00) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν τα παιχνίδια Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκος (1/11, 18:00),, Ολυμπιακός – Άρης (1/11, 20:00), ΑΕΛ Novibet– Λεβαδειακός (2/11, 17:30), ΑΕΚ – Παναιτωλικός (2/11, 21:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπέρνλι-Άρσεναλ (1/11, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1/11, 17:00), Τότεναμ-Τσέλσι (1/11, 19:30), Λίβερπουλ – Άστον Βίλα (1/11, 22:00) και Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (2/11, 18:30).

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική όπου τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι των Βάσκων Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο (1/11, 19:30), Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη (1/11, 17:15), Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια (1/11, 22:00) και Μπαρτσελόνα – Έλτσε (2/11, 19:30).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 9η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι Μπάγερν – Λεβερκούζεν (1/11, 19:30) καθώς και στους αγώνες Άουγκσμπουργκ – Ντόρτμουντ (31/10, 21:30), Λειψία – Στουτγκάρδη (1/11, 16:30).

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τον αγώνα Φέγενορντ-Βόλενταμ (1/11, 21:00) για την 11η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τις αναμετρήσεις, Αιγάλεω – Άρης (29/10, 15:00), Ηλιούπολη – ΑΕΚ (29/10, 15:30), Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (29/10, 17:30), Λεβαδειακός – Asteras Aktor (29/10, 18:30), Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (29/10, 19:30) και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ – Novibet (29/10, 21:30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο ποδόσφαιρο. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν διπλή αγωνιστική στη Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Ίντερ – Φιορεντίνα (29/10, 21:45), Ρόμα – Πάρμα (29/10, 19:30), Γιουβέντους – Ουντινέζε (29/10, 19:30) για την 9η αγωνιστική και Νάπολι – Κόμο (1/11, 19:00), Κρεμονέζε – Γιουβέντους (1/11, 21:45), Ελλάς Βερόνα – Ίντερ (2/11, 13:30), Μίλαν – Ρόμα (2/11, 21:45) για τη 10η αγωνιστική. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το Old Firm τη Σκωτίας, Σέλτικ – Ρέιντζερς (2/11, 16:00) και τους αγώνες της πορτογαλικής Λίγκας Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Αλβέρκα (31/10, 22:15), Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα (1/11, 22:30) και Πόρτο – Μπράγκα (2/11, 22:30). Παράλληλα οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν από τη regular season του ΝΒΑ τους αγώνες Philadelphia 76ers-Boston Celtics, NBA Regular Season (1/11, 01:00), Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (1/11, 23:00) και Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans (2/11, 22:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

05:00 WTA 250 Jiangxi Open: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και της Χριστίνας Κομίνη

08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου και του Διονύση Στρούμπου

11:30 WTA 250 Chennai Open: Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και του Σπύρου Δημολίτσα

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 131 Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 11η αγωνιστική: Έλβερσμπεργκ-Ανόβερο Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 Eredivisie – 11η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Φορτούνα Σιτάρντ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Bundesliga – 9η αγωνιστική: Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 12η αγωνιστική: Ρασίνγκ Σανταντέρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga – 11η αγωνιστική: Χετάφε – Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

08:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open: Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports5 Novasports3 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

13:30 WTA 250 Chennai Open: Ημιτελικά Novasportsextra4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

14:30 WTA Finals: 1η μέρα Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga – 9η αγωνιστική: Λειψία-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης Novasportsextra1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasportsextra3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League – 10η αγωνιστική: Μπέρνλι-Άρσεναλ Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπράιτον-Λιντς Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:00 Premier League: Φούλαμ-Γουλβς Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 9η αγωνιστική: Ατρόμητος-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

19:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Μπάγερν-Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Premier League: Τότεναμ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 Eredivisie – 11η αγωνιστική: Φέγενορντ-Βόλενταμ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 2.Bundesliga – 11η αγωνιστική: Ντάρμσταντ-Αρμίνια Μπίλεφελντ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Premier League: Λίβερπουλ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

09:30 WTA 250 Jiangxi Open: Tελικός Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

10:00 WTA 250 Prudential Hong Kong Tennis Open: Tελικός Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

14:00 WTA Finals: 2η μέρα Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

14:30 2.Bundesliga: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Καϊζερσλάουτερν Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

14:30 WTA 250 Chennai Open: Tελικός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

15:00 La Liga: Λεβάντε-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Αμβούργο Novasports Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:15 La Liga: Αλαβές-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

19:30 La Liga: Μπαρτσελόνα-Έλτσε Novasports 1σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Μπέτις-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

14:00 WTA Finals: 3η μέρα Novasports5

17:00 Stoiximan Super League: Asteras AKTOR-ΟΦΗ Novasports Prime

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2 – 12η αγωνιστική: Βαγιαδολίδ-Γρανάδα Novasports Start

22:00 La Liga: Οβιέδο-Οσασούνα Novasports1

22:00 Premier League: Σάντερλαντ-Έβερτον Novasports Premier League

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.