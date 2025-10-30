Φορολογικές υποχρεώσεις: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά καταφεύγουν σε ρυθμίσεις – Πίεση και στις επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρά τις προσπάθειες των νοικοκυριών να παραμείνουν συνεπή στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, η πραγματικότητα δείχνει ότι η πίεση είναι έντονη και οι δυσκολίες συνεχείς. Κάθε μήνα, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από φόρους, επιλέγοντας ποιοι θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, ποιοι θα ρυθμιστούν και ποιοι θα αναβληθούν για μεταγενέστερο χρόνο.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν υψηλή συμμόρφωση, πληρώνοντας σχεδόν το 90% του φόρου εισοδήματός τους και το 82% του ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Αντίθετα, τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες: μόνο το 73,54% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εξοφλήθηκε στην ώρα του, με πολλούς φορολογούμενους να αναζητούν «ανάσα» μέσω της πάγιας ρύθμισης ή των 24 δόσεων.
Η εικόνα ανά φόρο
Παρά την προσπάθεια των φορολογουμένων να είναι συνεπείς, τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται με αμείωτη ένταση. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα νέα «φέσια» αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.
Συνολικά, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη του έτους έως τον Αύγουστο ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 111,627 δισ. ευρώ. Τις κόκκινες οφειλές εμφανίζουν 3.973.220 φορολογούμενοι, εκ των οποίων σε 1.617.052 έχουν ήδη εφαρμοστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη σχετική συνέπεια στις πληρωμές, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών να παραμένει μια μόνιμη πρόκληση για τη δημοσιονομική διαχείριση.
