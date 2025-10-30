search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

30.10.2025 08:45

Φορολογικές υποχρεώσεις: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά καταφεύγουν σε ρυθμίσεις – Πίεση και στις επιχειρήσεις

30.10.2025 08:45
eforia gise

Παρά τις προσπάθειες των νοικοκυριών να παραμείνουν συνεπή στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, η πραγματικότητα δείχνει ότι η πίεση είναι έντονη και οι δυσκολίες συνεχείς. Κάθε μήνα, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από φόρους, επιλέγοντας ποιοι θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, ποιοι θα ρυθμιστούν και ποιοι θα αναβληθούν για μεταγενέστερο χρόνο.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν υψηλή συμμόρφωση, πληρώνοντας σχεδόν το 90% του φόρου εισοδήματός τους και το 82% του ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Αντίθετα, τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες: μόνο το 73,54% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εξοφλήθηκε στην ώρα του, με πολλούς φορολογούμενους να αναζητούν «ανάσα» μέσω της πάγιας ρύθμισης ή των 24 δόσεων.

Η εικόνα ανά φόρο

  • Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: Από τα 4,363 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί, καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3,903 δισ. ευρώ (89,46%). Η μηνιαία πορεία κυμάνθηκε μεταξύ 86,61% τον Ιανουάριο και 97,72% τον Μάρτιο.
  • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Από τα 2,656 δισ. ευρώ συνολικής οφειλής, εμπρόθεσμα καταβλήθηκαν 1,953 δισ. ευρώ (73,54%). Τον Αύγουστο, η πληρωμή ανήλθε στο 74,07% με 460 εκατ. ευρώ εξοφληθέντα από 620 εκατ. ευρώ συνολικής οφειλής.
  • ΦΠΑ: Από οφειλή 13,902 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν 11,380 δισ. ευρώ, ποσοστό 81,86%. Τον Αύγουστο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 81,8%.
  • ΕΝΦΙΑ: Η εισπραξιμότητα ανήλθε σε 78,16%, με 1,255 δισ. ευρώ από τα 1,606 δισ. ευρώ να έχουν καταβληθεί. Τον Αύγουστο, 6.164.976 ιδιοκτήτες πλήρωσαν 153,67 εκατ. ευρώ από οφειλή 190,68 εκατ. ευρώ (80,59%).

Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρά την προσπάθεια των φορολογουμένων να είναι συνεπείς, τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται με αμείωτη ένταση. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο τα νέα «φέσια» αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Συνολικά, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη του έτους έως τον Αύγουστο ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 111,627 δισ. ευρώ. Τις κόκκινες οφειλές εμφανίζουν 3.973.220 φορολογούμενοι, εκ των οποίων σε 1.617.052 έχουν ήδη εφαρμοστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη σχετική συνέπεια στις πληρωμές, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών να παραμένει μια μόνιμη πρόκληση για τη δημοσιονομική διαχείριση.

