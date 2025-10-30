Η ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα με το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 αποκλειστικά στο κορτ του Novasports!

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου το τουρνουά του Men ‘ s Professional Tennis ATP Tour που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα μεταδοθεί στο Novasports 6

Η ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα μετά από 31 ολόκληρα χρόνια είναι αποκλειστικά στο κορτ του Novasports! Οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου το τουρνουά του Men’s Professional Tennis ATP Tour, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα μεταδοθεί στο Novasports6 σηματοδοτώντας τη νέα εποχή στο ελληνικό τένις.

Η Αθήνα θα βρεθεί για μία εβδομάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις και η διοργάνωση θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες. To κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο για να υποδεχθεί αθλητές από τις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η ελίτ του αθλήματος αναμένεται να δώσει το “παρών” στο κορτ του κλειστού Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών: ο Έλληνας πρωταθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό στο πιο σημαντικό τουρνουά που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα, o θρύλος και ένας εκ των Big 3 του τένις με 24 Grand Slam τίτλους Novak Djokovic, o κάτοχος τριών Grand Slam Stan Wawrinka, ο ανερχόμενος Zoao Fonseca, ο πανίσχυρος Ρώσος Karen Kachanov και άλλοι πολλοί αστέρες του αθλήματος*.

Το Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες του κεντρικού γηπέδου, με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα σύσσωμη να παρουσιάζει και να σχολιάζει όλα όσα γίνονται εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Το τουρνουά θα ξεκινήσει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου με την προκριματική φάση (χωρίς τηλεοπτική μετάδοση), θα συνεχίσει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με τους αγώνες του κυρίως ταμπλό από τη φάση των ’32’ και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με τους τελικούς μονού και διπλού. Μετά το πέρας των αναμετρήσεων στο κεντρικό court, η εκπομπή «Post Court Show» και εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του τένις, θα αναλύει τα αποτελέσματα και θα προλογίζει τους αγώνες της επόμενης ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στο Novasports6

Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 18:00: Φάση των 32 – 2 αγώνες

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, 14:00: Φάση των 32 – 4 αγώνες

Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 14:00: Φάση των 16 – 4 αγώνες

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 14:00 Φάση των 16 – 4 αγώνες

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, 14:00: Προημιτελικά

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 17:00: Ημιτελικά

Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 13:30: Τελικός διπλού & 17:00 Τελικός μονού

*Οι αθλητές αναφέρονται σύμφωνα με τις συμμετοχές που έχουν ήδη ανακοινώσει οι διοργανωτές. Οι παίκτες μπορεί να αποσυρθούν λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή άλλων λόγων.