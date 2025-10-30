search
30.10.2025 12:20

Η ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα με το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 αποκλειστικά στο κορτ του Novasports!

30.10.2025 12:20
atp__nova_adv
  • Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου το τουρνουά του Mens Professional Tennis ATP Tourπου θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα μεταδοθεί στο Novasports6
  • Μετά από 31 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα διοργάνωση του ATP Tour με την Αθήνα να βρίσκεται για μία εβδομάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις σε μια διοργάνωση που θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες
  • Κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις θα δώσουν το «παρών», όπως ο Έλληνας πρωταθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς, o θρύλος και ένας εκ των Big 3 του τένις με 24 Grand Slam τίτλους  Novak Djokovic, o κάτοχος τριών Grand Slam Stan Wawrinka, ο ανερχόμενος Zoao Fonseca, ο πανίσχυρος Ρώσος Karen Kachanov
  • Το Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες του κεντρικού γηπέδου, με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα σύσσωμη να παρουσιάζει και να σχολιάζει και την εκπομπή «Post Court Show» να μεταφέρει όλα όσα συμβούν στο κορτ του ειδικά διαμορφωμένου κλειστού Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών

Η ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα μετά από 31 ολόκληρα χρόνια είναι αποκλειστικά στο κορτ του Novasports! Οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου το τουρνουά του Men’s Professional Tennis ATP Tour, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα μεταδοθεί στο Novasports6 σηματοδοτώντας τη νέα εποχή στο ελληνικό τένις.

Η Αθήνα θα βρεθεί για μία εβδομάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις και η διοργάνωση θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες. To κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο για να υποδεχθεί αθλητές από τις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η ελίτ του αθλήματος αναμένεται να δώσει το “παρών” στο κορτ του κλειστού Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών: ο Έλληνας πρωταθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό στο πιο σημαντικό τουρνουά που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα, o θρύλος και ένας εκ των Big 3 του τένις με 24 Grand Slam τίτλους  Novak Djokovic, o κάτοχος τριών Grand Slam Stan Wawrinka, ο ανερχόμενος Zoao Fonseca, ο πανίσχυρος Ρώσος Karen Kachanov και άλλοι πολλοί αστέρες του αθλήματος*.

Το Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες του κεντρικού γηπέδου, με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα σύσσωμη να παρουσιάζει και να σχολιάζει όλα όσα γίνονται εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Το τουρνουά θα ξεκινήσει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου με την προκριματική φάση (χωρίς τηλεοπτική μετάδοση), θα συνεχίσει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με τους αγώνες του κυρίως ταμπλό από τη φάση των ’32’ και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με τους τελικούς μονού και διπλού. Μετά το πέρας των αναμετρήσεων στο κεντρικό court, η εκπομπή «Post Court Show» και εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του τένις, θα αναλύει τα αποτελέσματα και θα προλογίζει τους αγώνες της επόμενης ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στο Novasports6

  • Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 18:00: Φάση των 32 – 2 αγώνες
  • Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, 14:00: Φάση των 32 – 4 αγώνες
  • Τρίτη 4 Νοεμβρίου, 14:00: Φάση των 16 – 4 αγώνες
  • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 14:00 Φάση των 16 – 4 αγώνες
  • Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, 14:00: Προημιτελικά
  • Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 17:00: Ημιτελικά
  • Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 13:30: Τελικός διπλού & 17:00 Τελικός μονού

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

*Οι  αθλητές αναφέρονται σύμφωνα με τις συμμετοχές που έχουν ήδη ανακοινώσει οι διοργανωτές. Οι παίκτες μπορεί να αποσυρθούν λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή άλλων λόγων.

