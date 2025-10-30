Η βραβευμένη παράσταση ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου επιστρέφει για 15 τελευταίες παραστάσεις Θέατρο ΡΟΕΣ

Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές σε Ελλάδα και εξωτερικό, η βραβευμένη παράσταση συνεχίζει τη διαδρομή της σε νέο χώρο, το Θέατρο ΡΟΕΣ, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο παραστάσεων από τις 18 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου 2026.

Υπόθεση

Ο Οιδίποδας, βασιλιάς της Θήβας, αναλαμβάνει να βρει τον δολοφόνο του Λαΐου ο οποίος, σύμφωνα με τον χρησμό, είναι υπεύθυνος για τον φοβερό λοιμό που έχει πλήξει την πόλη του. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως όχι μόνο είναι ο ίδιος ο φονέας του προηγούμενου βασιλιά της Θήβας, αλλά και ο δολοφόνος του πατέρα του και σύζυγος της μητέρας του. Έπειτα από αυτή την αποκάλυψη της τραγικής αλήθειας, η Ιοκάστη απαγχονίζεται και ο Οιδίποδας αυτοτυφλώνεται.

Ο «Οιδίπους Τύραννος» δείχνει εύστοχα την ικανότητα του ανθρώπου να διαχειρίζεται, στην πορεία των αιώνων, όλα τα δεινά που αποδόθηκαν σε πλανητική ανισορροπία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά στην πραγματικότητα προκλήθηκαν λόγω της ανθρώπινης πλεονεξίας και ματαιοδοξίας».

Σκηνοθετικό σημείωμα

Δύσκολα μπορεί ν’ αμφισβητηθεί το πόσο επίκαιρη είναι η τραγωδία “Οιδίπους Τύραννος” του Σοφοκλή για τη χώρα μας αλλά και για τον πλανήτη μας την περίοδο που διανύουμε. Είναι η τραγωδία της Γνώσης και της αυτογνωσίας. Τα πάθη που διαδραματίζονται στη σκηνή, τα εγκλήματα, τα μίση και οι αυτοκαταστροφές είναι σημερινά. Ο λαός, οργανωμένα ή ανοργάνωτα, ως σύγχρονος Χορός αρχαίας τραγωδίας, επιζητά τη θεραπεία αλλά και την αλήθεια. Απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη στις αποφάσεις, σωτηρία από το μίασμα της χώρας πριν την ολική καταστροφή. Η προσωπικότητα του Οιδίποδα ανταποκρίνεται απόλυτα, και σε όλες της τις λεπτομέρειες, στο πρότυπο του ηγέτη που όμως ολισθαίνει προς τον αυταρχισμό στην προσπάθειά του να φτάσει με κάθε προσωπικό τίμημα στην τρομερή αποκάλυψη της αλήθειας.

Θανάσης Σαράντος

Έγραψαν για την παράσταση

«… Ο Θανάσης Σαράντος επιστρατεύοντας την εξαιρετική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, εκπαιδεύοντας τους ηθοποιούς του σε άρτια εκφορά του λόγου (με τη σύμπραξη του Νίκου Παναγιωτόπουλου) και αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη της δραματουργικής επεξεργασίας και του φωτισμού επικαιροποιεί τη δυσκολότερη των τραγωδιών, σε μια παράσταση που κύρια γνωρίσματά της είναι η κομψότητα, η αίσθηση του μέτρου και ο σεβασμός απέναντι στο κλασικό κείμενο. …»

Νίκος Ξένιος, Bookpress.gr



«…Η παράσταση του “Οιδίποδα Τυράννου” στο Από Μηχανής Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Θανάση Σαράντου, κίνηση του Πλωτίνου Ηλιάδη, με οδηγό τη θαυμαστή μετάφραση του αείμνηστου Μίνου Βολανάκη, έχει πίσω της πράγματι μια λεπτομερή, κοπιώδη δουλειά ανάλυσης, την οποία επιβάλλει το ίδιο το έργο σαν εργαλείο κατανόησης, όχι σαν μίζερη σκαπάνη αποδόμησής του. Η σκηνοθεσία “τετραγωνίζει τον κύκλο”, εντάσσοντας αρμονικά με μαθηματικό σχεδόν κανόνα στην ιταλική σκηνή το αστυνομικό, το ψυχολογικό, το τραγικό, το θυμόσοφο στοιχείο του δράματος, προτάσσοντας έναντι όλων τη λαϊκότητά του.…»

Λέανδρος Πολενάκης, Εφημερίδα Αυγή

«…Σπουδαία παράσταση! Αξίζει τα θερμά χειροκροτήματα τού κατενθουσιασμένου κοινού…»

Κωνσταντίνος Μπούρας, θεατρολόγος και κριτικός, μέλος της Επιτροπής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων Μετάφρασης

«…Ο Θανάσης Σαράντος, στον ρόλο του Οιδίποδα, αποδίδει μια εσωτερική, σχεδόν στοχαστική ερμηνεία. Χωρίς να διολισθαίνει στην υπερβολή, χτίζει τον ήρωα σταδιακά, από τον αποφασισμένο ηγέτη στον τραγικά απογυμνωμένο άνθρωπο. Η ερμηνεία του υπογραμμίζει με δύναμη τη σιωπή και την απόγνωση. Η χρήση του σώματος, των χειρονομιών και της στάσης του, αποδίδει την ψυχική φθορά και το βάρος της γνώσης με τρόπο που ξεπερνά τις λέξεις μετατρέποντας την αρχαία τραγωδία σε ένα υπαρξιακό και πολιτικό σχόλιο της εποχής μας…»

Εύη Δημοπούλου, Εφημερίδα Ελευθερία

Ταυτότητα παράστασης

«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή (3ος χρόνος)

Στον ρόλο του Οιδίποδα ο Θανάσης Σαράντος

Την Ιοκάστη και τον Τειρεσία ερμηνεύει η Αγγελική Λεμονή

Μετάφραση : Μίνως Βολανάκης

: Μίνως Βολανάκης Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία – φωτισμοί: Θανάσης Σαράντος

Θανάσης Σαράντος Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης Σκηνικό– Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Άση Δημητρολοπούλου Επιμέλεια Κίνησης: Πλωτίνος Ηλιάδης

Πλωτίνος Ηλιάδης Video Art παράστασης: Διονύσης Σιδηροκαστρίτης

Διονύσης Σιδηροκαστρίτης Βοηθοί φωτιστή: Ερμόλαος Σκεπετάρης, Κωνσταντίνα Ποντίκη

Ερμόλαος Σκεπετάρης, Κωνσταντίνα Ποντίκη Μακιγιάζ: Ειρήνη Γάτου

Ειρήνη Γάτου Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Κωνσταντίνος Λέπουρης Trailer: Στέφανος Κοσμίδης

Στέφανος Κοσμίδης Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Βάσω Σωτηρίου-We Will Παραγωγή: Ηθικόν Ακμαιότατον ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Σαράντος (Οιδίπους Τύραννος), Αγγελική Λεμονή (Ιοκάστη- Τειρεσίας), Κωνσταντίνος Λάγκος (Κρέων), Πάρης Σκαρτσολιάς (Εξάγγελος-Χορός), Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Χορός-Θεράπων), Κωνσταντίνος Τσιάκος (Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Χορός).

Πρεμιέρα: 18 Νοεμβρίου 2025

Για 15 μόνο παραστάσεις από 18 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026

Πού: ​ Θέατρο ΡΟΕΣ Ιάκχου 16, Κεραμεικός Τηλ ταμείου: 210-3474312

Πότε: ​Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Εισιτήρια: 18 ευρώ και 15 ευρώ (μειωμένο) 12 ευρώ (ατέλεια, ανέργων, ομαδικό)

Τιμή Προσφοράς Προπώλησης- ΕARLY BIRD : 12 ευρώ

Τα τελευταία νέα της παράστασης

Η παράσταση συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία, στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στη Σμύρνη (2024) και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Μαύρης Θάλασσας στην Τραπεζούντα. Η διεθνής περιοδεία της συνεχίζεται και το 2025, με πρώτο σταθμό το Διεθνές Φεστιβάλ της Μογγολίας (Μάιος 2025), όπου τιμήθηκε με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας (Αγγελική Λεμονή), και στη συνέχεια με συμμετοχές στο Διεθνές Φεστιβάλ Πρίζρεν στο Κοσσυφοπέδιο (Ιούλιος 2025) και στο Διεθνές Φεστιβάλ Mediums στα Τίρανα της Αλβανίας (Σεπτέμβριος 2025).

*Το 2024 απέσπασε το βραβείο «Κάρολος Κουν» από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και και Μουσικών Κριτικών (βραβείο σκηνοθεσίας ελληνικού έργου).