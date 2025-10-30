Μητσοτάκης για το νερό: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο Δημόσιο, προχωρούμε σε έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (Video)

Tο εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας παρουσιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

Ο πρωθυπουργός στην έναρξη της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, προσθέτοντας ότι η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και ότι η Αττική θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν δεν ληφθούν μέτρα. Με το έργο Εύρητος, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης, οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν εξετάζοντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το φθηνότερο νερό», ανέφερε.

«Μπορεί να χιονίσει, μπορεί να βρέξει και να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, αλλά η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και κατέληξε λέγοντας ότι «θα είμαστε πολύ αυστηροί στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας, για να διασφαλίζουμε την τροφοδοσία της Αττικής με καθαρό, φθηνό και ποιοτικό νερό».

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη»

Από την πλευρά του ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό και η αδιάκοπη παροχή του αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η Αττική έχει αντιμετωπίσει ξανά περιόδους λειψυδρίας και αυτήν την περίοδο, τα αποθέματα είναι χαμηλά.

«Σήμερα, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, ειδικότερα στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας και περιλαμβάνεται στις χώρες που αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με το νερό στο μέλλον», είπε, επισημαίνοντας ότι μέχρι το 2021, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, αλλά από το 2022, παρατηρείται μείωση των αποθεμάτων και αύξηση της κατανάλωσης νερού.

«Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη», ανέφερε. Ο Σ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες από το 2023 έως και σήμερα, που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του προβλήματος. Αττική και Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύουν το 50% του πληθυσμού της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού και γι’ αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.

Τα υδρολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, είναι απαισιόδοξα. Όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, ανέφερε. Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α’ εξάμηνο του 2029. Πέραν της αφαλάτωσης, προβλέπεται γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Γι’ αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων.

«Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένουν ίδιες. Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους», είπε. Μέριμνα θα υπάρξει και για τη λειψυδρία. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην 50% απώλεια νερού που καταγράφεται και ανακοίνωσε ότι για την αντιμετώπισή της θα υπάρξει τεχνική βοήθεια της ΕΕ για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ύδρευσης.

