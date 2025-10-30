search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:05
30.10.2025 13:04

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

30.10.2025 13:04
Ferrari_Photo 1

Tην αληθινή ιστορία «Ferrari» (2023, διάρκειας 130’) με τους Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley σε σκηνοθεσία του Michael Mann θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μέσα σε βρυχηθμούς μηχανών και προσωπικές καταιγίδες, ένας οδηγός ρισκάρει τα πάντα για να χτίσει μια αυτοκρατορία ταχύτητας, πάθους και τραγωδίας, όπου κάθε νίκη κρύβει μια βαθύτερη απώλεια. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 2/11 (22:00)!

Με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβληθούν ταινίες με πρωταγωνιστή έναν από νέους μεγάλους star του Hollywood, Adam Driver, όπως «Silence» στις 6/11 (υποψήφιο για Oscar Best Achievement in Cinematography), «HungryHearts» στις 13/11 (4 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας), «Paterson» στις 20/11 (1 βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών), «Megalopolis» στις 27/11 (υποψηφιότητα για τον Χρυσό Φοίνικα η ταινία του Francis Ford Coppola) και ξανά «Ferrari» στις 27/11.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και το αφιέρωμα στο Novacinema2 καθώς και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

