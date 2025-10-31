Χ. Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό — έτοιμα τα planB και C

Ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφάλειας υδροδότησης για την Αττική παρουσίασαν η κυβέρνηση και η ΕΥΔΑΠ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η πρωτεύουσα δεν θα αντιμετωπίσει ελλείψεις νερού τις επόμενες δεκαετίες. Το πλάνο περιλαμβάνει συνδυασμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων, ύψους 2,5 δις ευρώ, που στοχεύουν στη θωράκιση των ταμιευτήρων, τη μείωση των απωλειών και την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο «Εύρητος», προϋπολογισμού άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει τον ταμιευτήρα του Ευήνου μέσω μερικής εκτροπής των ποταμών Κρικελλιώτη και Καρπενησιώτη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ολοκληρωθεί το 2029 και θα εξασφαλίσει την επαρκή υδροδότηση της Αττικής για τουλάχιστον 30 χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, ανέφερε ότι η εταιρεία διαθέτει εναλλακτικά σενάρια (plan B και plan C), με μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο, ώστε ακόμη και σε περίπτωση καθυστέρησης ή αλλαγών στο έργο, να μη διακινδυνεύσει η υδροδότηση της πρωτεύουσας. «Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Βραχυπρόθεσμες δράσεις και διαχείριση πόρων

Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις μικρότερης κλίμακας με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Με χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί σχέδιο μείωσης των διαρροών στο δίκτυο, με στόχο να περιοριστεί η απώλεια νερού από το 15% στο 11%, ποσοστό που θα φέρει τη χώρα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπλέον, εκσυγχρονίζονται τα συστήματα ελέγχου και τηλεμετρίας, ώστε να εντοπίζονται άμεσα βλάβες, ενώ προχωρά η συντήρηση και ενίσχυση των ταμιευτήρων του Μαραθώνα και του Μόρνου. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ επάρκειας και τιμολογιακής πολιτικής, με στόχο να διατηρηθεί το χαμηλότερο κόστος νερού στην Ευρώπη, χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα των υποδομών.

Επέκταση και αναδιοργάνωση της ΕΥΔΑΠ

Σε θεσμικό επίπεδο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε τη γεωγραφική επέκταση και αναδιοργάνωση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, ώστε να δημιουργηθούν δύο ισχυροί πυλώνες στη διαχείριση του νερού — για την Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Η ΕΥΔΑΠ θα απορροφήσει 14 περιφερειακούς παρόχους σε Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια, ενώ η ΕΥΑΘ άλλους 13 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ενοποίηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση του συντονισμού, στην αντιμετώπιση των απωλειών και στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης ύδρευσης και άρδευσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης που θα αντιμετωπίσουν υψηλό υδατικό στρες τα επόμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης, με τεχνική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επτά άξονες της στρατηγικής για τη λειψυδρία

Η νέα εθνική στρατηγική για το νερό βασίζεται σε επτά άξονες που καλύπτουν τόσο τη διαχείριση της λειψυδρίας όσο και την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας:

Υλοποίηση μεγάλων έργων αντιμετώπισης λειψυδρίας στην Αττική. Γεωγραφική επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Θεσμική ενίσχυση και εκσυγχρονισμός. Αναδιάρθρωση των ΔΕΥΑ. Εφαρμογή νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Επίλυση άμεσων προβλημάτων νησιών και απομονωμένων περιοχών. Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Στ. Παπασταύρου, «η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, και οφείλει να δράσει συντεταγμένα, χωρίς καθυστερήσεις». Όπως είπε, τα υδρολογικά δεδομένα δείχνουν σταδιακή μείωση των αποθεμάτων από το 2022, ενώ η κατανάλωση έχει αυξηθεί, ιδίως στις μεγάλες πόλεις.

Να σημειωθεί ότι από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο, διαβεβαιώνοντας πως αυτή η αναλογία δεν πρόκειται να αλλάξει. Όπως τόνισε, «η ελπίδα δεν είναι στρατηγική· χρειάζονται πράξεις και χρονοδιάγραμμα για να εξασφαλίσουμε καθαρό, φθηνό και ποιοτικό νερό».

Επεσήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση θα είναι αυστηρή στην παρακολούθηση των έργων και αποφασισμένη να ξεπεράσει τυχόν εμπόδια. «Δεν θα επιτρέψουμε η Αττική να αντιμετωπίσει ξανά κρίση ύδρευσης», σημείωσε, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι να προηγηθεί η πρόληψη και όχι η διαχείριση της κρίσης.

Το συνολικό σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρεαλισμό των υφιστάμενων απειλών και στην ανάγκη μακροπρόθεσμης ασφάλειας. Αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων αναγκών του πληθυσμού, χωρίς υπερβολικούς τόνους ή υποσχέσεις.

Η ΕΥΔΑΠ, μέσα από τις νέες επενδύσεις και τη διεύρυνση του ρόλου της, φιλοδοξεί να γίνει ο κεντρικός φορέας διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα κοινωνικό προσανατολισμό και οικονομική σταθερότητα. Το στοίχημα είναι μεγάλο: να διασφαλιστεί ότι, παρά τις πιέσεις της εποχής, η Αθήνα δεν θα μείνει ποτέ χωρίς νερό.

