31.10.2025 08:40

Eurobank: Ξεπερνά τους στόχους της για το 2025 με αυξημένα έσοδα, αποδοτικότητα και μερίσματα

31.10.2025 08:40
eurobank

Ισχυρές επιδόσεις και προοπτική υπέρβασης των οικονομικών στόχων για το σύνολο της χρήσης του 2025 καταγράφει η Eurobank, καθώς η ανάπτυξη των εργασιών της εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τις αρχικές προβλέψεις. Την αισιόδοξη αυτή εικόνα μετέφερε η διοίκηση της τράπεζας κατά τη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας έκανε λόγο για «μια χρονιά που κλείνει καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε», σημειώνοντας ότι το ποσοστό διανομής κερδών για το 2025 θα κινηθεί άνω του 50%, ενδεχομένως φτάνοντας έως το 60%. Η διαδικασία ξεκινά στις 12 Νοεμβρίου, με την καταβολή του προμερίσματος.

Όπως ανέφερε, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 16%, κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση, αντανακλώντας τη θετική πορεία σε όλους τους βασικούς τομείς.

Ρυθμοί ανάπτυξης πέρα από τις προσδοκίες

Η τράπεζα εμφανίζει σημαντική υπεραπόδοση στους δείκτες δραστηριότητας, με τα δάνεια να αυξάνονται σταθερά και τις προμήθειες να ενισχύονται από πολλαπλές πηγές εσόδων.

Συγκεκριμένα:

  • Η καθαρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο έφθασε τα 3,3 δισ. ευρώ, με νέο στόχο για όλο το έτος τα 4 δισ. ευρώ, από 3,5 δισ. προηγουμένως.
  • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 9,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 32% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης.
  • Τα έσοδα από προμήθειες αυξάνονται ταχύτερα από το αναμενόμενο, λόγω της ενίσχυσης του bancassurance και του asset management.

«Οι επιδόσεις μας στο τρίτο τρίμηνο δείχνουν ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε —και συχνά να υπερβαίνουμε— τους στόχους του επιχειρησιακού μας σχεδίου», τόνισε ο κ. Καραβίας, προσθέτοντας ότι η τράπεζα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία μη οργανικής ανάπτυξης.

Ενοποίηση εξαγορών και νέες συνέργειες

Εκτενής αναφορά έγινε και στις εξαγορές που βρίσκονται σε φάση ενσωμάτωσης. Ο κ. Καραβίας περιέγραψε ως «σημαντικό έργο» τη λειτουργική ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και της CNP Insurance στην Κύπρο, οι οποίες από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργούν πλέον ως ενιαία οντότητα με τη Eurobank Cyprus.

Όπως σημείωσε, το έργο θα απαιτήσει 15 έως 18 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως, ωστόσο η προοπτική για τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου στην Κύπρο κρίνεται ιδιαίτερα θετική.

Αντίθετα, η συγχώνευση με τη Eurolife εκτιμάται ότι θα προχωρήσει πιο ομαλά, λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας και της ήδη ανεπτυγμένης σχέσης των δύο πλευρών.

Η πλήρης εξαγορά της Eurolife θεωρείται στρατηγικής σημασίας κίνηση, καθώς θα προσφέρει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από προμήθειες και θα προσθέσει 100 μονάδες βάσης στον δείκτη αποδοτικότητας.

Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά παραμένει υποανάπτυκτη σε σχέση με την ευρωπαϊκή — με το μέσο ποσοστό ασφάλισης στο 50% του κοινοτικού επιπέδου — αφήνοντας μεγάλα περιθώρια αύξησης εσόδων. Οι συνέργειες, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και προϊόντων, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία τα επόμενα έτη.

Κεφαλαιακή ενίσχυση και στρατηγικά βήματα

Η Eurobank σχεδιάζει να υποβάλει το 2026 αίτημα στις εποπτικές αρχές για την εφαρμογή του Danish Compromise, το οποίο, εφόσον εγκριθεί, θα προσθέσει 50 μονάδες βάσης στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Παράλληλα, ο όμιλος στοχεύει στη συνέχιση των επενδύσεων σε τομείς με υψηλή απόδοση, όπως η ψηφιακή τραπεζική και η διαχείριση περιουσίας, ενώ διατηρεί ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης στην καθαρή πιστωτική επέκταση.

Με βάση τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου, η Eurobank εμφανίζει συνεχή βελτίωση της κερδοφορίας, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή προσανατολισμό σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η διοίκηση δηλώνει αισιόδοξη ότι το 2025 θα κλείσει με υπέρβαση των στόχων και αυξημένες αποδόσεις για τους μετόχους, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

