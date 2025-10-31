ΚΚΕ: Το κόμμα στο επίκεντρο του 22ου Συνεδρίου εν μέσω δύσκολων και απρόβλεπτων καιρών

Μπορεί σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος -αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο- να παρατηρούνται τριγμοί στο εσωτερικό των κομμάτων, τέτοιοι που απειλούν την υπόστασή τους, στο ΚΚΕ όμως το κόμμα ως οργανισμός και ως δομή παραμένει θεμέλιος λίθος για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στον οποίο αποδίδει τεράστια σημασία.

Έτσι κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου είναι το «Κόμμα», από την εσωτερική λειτουργία του και την κατάσταση των δυνάμεών του και των οργανώσεών του έως τους τρόπους, την εμβέλεια της παρέμβασής του στο λαϊκό και εργατικό κίνημα και τη δυνατότητά του να δρα σε κάθε αντίξοη συνθήκη. Το μείζον που αναδεικνύεται στις Θέσεις για το 22ο Συνέδριο είναι πως το κόμμα θα είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού» ή αλλιώς ένα «κόμμα έτοιμο για όλα».

Εν τω μέσω μιας δημόσιας συζήτησης περί συνεργασιών, που όλο και διευρύνεται εξαιτίας της αποδυνάμωσης των υπόλοιπων κομμάτων του πολιτικού συστήματος, για τον Περισσό παραμένει αυτονόητο ότι «η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση».

«Η ύπαρξη γερών Κομματικών και ΚΝίτικων Οργανώσεων», αναφέρεται στην αρχή του Δεύτερου Κεφαλαίου των Θέσεων, «εξασφαλίζει τη διαμόρφωση κομματικών μελών και ΚΝιτών ικανών να διοχετεύουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του Κόμματος, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να αποτελούν παράδειγμα πρωτοπόρας, ανιδιοτελούς και με αυτοθυσία δράσης, να αξιοποιούν την πρωτοβουλία δυνάμεων σε δράση, αντιπαλεύοντας τον ρεφορμισμό – οπορτουνισμό και τη ναζιστική – φασιστική δράση».

Η ανάπτυξη του κόμματος μέσω της κομματικής οικοδόμησης είναι ένα διαρκές ζητούμενο, ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο των Θέσεων, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ποσοτικά αλλά και από μια σειρά ποιοτικών παραμέτρων: το επίπεδο της ιδεολογικοπολιτικής παρέμβασης και καθοδήγησης των Οργανώσεων, το επίπεδο της λειτουργίας τους, την παρέμβασή τους στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και ΕΒΕ, την πορεία ανάπτυξης της ΚΝΕ, την αλλαγή συσχετισμών στο κίνημα και στις υπόλοιπες πολιτικές μάχες, τη διάταξη των κομματικών δυνάμεων και στελεχών, την ποιότητα της καθοδηγητικής δουλειάς, την κοινωνική, ηλικιακή, φύλου, σύνθεση των στρατολογιών κ.ο.κ.

Τονίζονται επίσης οι δυσκολίες που έχει αυτή η προσπάθεια για «ολόπλευρη ιδεολογική – πολιτική – οργανωτική ισχυροποίηση του ΚΚΕ, στις σύγχρονες συνθήκες».

Στην εισήγηση του 21ου Συνεδρίου «σημειώναμε ότι η κομματική οικοδόμηση αποδείχτηκε πολύ δύσκολο καθήκον μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης, αυταπατών που καλλιεργήθηκαν πλατιά σε λαϊκές δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ηττοπάθεια και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, οι απαιτήσεις για να υλοποιείται το καθήκον της κομματικής οικοδόμησης έχουν μεγαλώσει κι άλλο, ενώ στις δυσκολίες έχουν προστεθεί νέα στοιχεία».

Σε κάθε περίπτωση, οι Θέσεις σημαίνουν συναγερμό για την ετοιμότητα του κόμματος, σε αυτή τη συγκυρία κατά την οποία ολοκληρώνεται το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα:

«Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος αποκτά επείγουσα σημασία σε μια περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις, για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές, κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό – σε σχέση με άλλες περιόδους – οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών – λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας».

