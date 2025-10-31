search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 07:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
31.10.2025 06:35

ΚΚΕ: Το κόμμα στο επίκεντρο του 22ου Συνεδρίου εν μέσω δύσκολων και απρόβλεπτων καιρών

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
31.10.2025 06:35
kke_perissos_1307_1460-820_new

Μπορεί σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος -αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο- να παρατηρούνται τριγμοί στο εσωτερικό των κομμάτων, τέτοιοι που απειλούν την υπόστασή τους, στο ΚΚΕ όμως το κόμμα ως οργανισμός και ως δομή παραμένει θεμέλιος λίθος για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στον οποίο αποδίδει τεράστια σημασία.

Έτσι κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου είναι το «Κόμμα», από την εσωτερική λειτουργία του και την κατάσταση των δυνάμεών του και των οργανώσεών του έως τους τρόπους, την εμβέλεια της παρέμβασής του στο λαϊκό και εργατικό κίνημα και τη δυνατότητά του να δρα σε κάθε αντίξοη συνθήκη. Το μείζον που αναδεικνύεται στις Θέσεις για το 22ο Συνέδριο είναι πως το κόμμα θα είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού» ή αλλιώς ένα «κόμμα έτοιμο για όλα».

Εν τω μέσω μιας δημόσιας συζήτησης περί συνεργασιών, που όλο και διευρύνεται εξαιτίας της αποδυνάμωσης των υπόλοιπων κομμάτων του πολιτικού συστήματος, για τον Περισσό παραμένει αυτονόητο ότι «η οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική αυτοτέλεια του ΚΚΕ ισχύει σε όλες τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση».

«Η ύπαρξη γερών Κομματικών και ΚΝίτικων Οργανώσεων», αναφέρεται στην αρχή του Δεύτερου Κεφαλαίου των Θέσεων, «εξασφαλίζει τη διαμόρφωση κομματικών μελών και ΚΝιτών ικανών να διοχετεύουν τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του Κόμματος, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να αποτελούν παράδειγμα πρωτοπόρας, ανιδιοτελούς και με αυτοθυσία δράσης, να αξιοποιούν την πρωτοβουλία δυνάμεων σε δράση, αντιπαλεύοντας τον ρεφορμισμό – οπορτουνισμό και τη ναζιστική – φασιστική δράση».

Η ανάπτυξη του κόμματος μέσω της κομματικής οικοδόμησης είναι ένα διαρκές ζητούμενο, ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο των Θέσεων, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ποσοτικά αλλά και από μια σειρά ποιοτικών παραμέτρων: το επίπεδο της ιδεολογικοπολιτικής παρέμβασης και καθοδήγησης των Οργανώσεων, το επίπεδο της λειτουργίας τους, την παρέμβασή τους στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και ΕΒΕ, την πορεία ανάπτυξης της ΚΝΕ, την αλλαγή συσχετισμών στο κίνημα και στις υπόλοιπες πολιτικές μάχες, τη διάταξη των κομματικών δυνάμεων και στελεχών, την ποιότητα της καθοδηγητικής δουλειάς, την κοινωνική, ηλικιακή, φύλου, σύνθεση των στρατολογιών κ.ο.κ.

Τονίζονται επίσης οι δυσκολίες που έχει αυτή η προσπάθεια για «ολόπλευρη ιδεολογική – πολιτική – οργανωτική ισχυροποίηση του ΚΚΕ, στις σύγχρονες συνθήκες».

Στην εισήγηση του 21ου Συνεδρίου «σημειώναμε ότι η κομματική οικοδόμηση αποδείχτηκε πολύ δύσκολο καθήκον μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης, αυταπατών που καλλιεργήθηκαν πλατιά σε λαϊκές δυνάμεις, σε συνδυασμό με την ηττοπάθεια και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, οι απαιτήσεις για να υλοποιείται το καθήκον της κομματικής οικοδόμησης έχουν μεγαλώσει κι άλλο, ενώ στις δυσκολίες έχουν προστεθεί νέα στοιχεία».

Σε κάθε περίπτωση, οι Θέσεις σημαίνουν συναγερμό για την ετοιμότητα του κόμματος, σε αυτή τη συγκυρία κατά την οποία ολοκληρώνεται το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα:

«Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος αποκτά επείγουσα σημασία σε μια περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις, για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές, κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό – σε σχέση με άλλες περιόδους – οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών – λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας».

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα «πιέζεται και απειλεί»

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δημοσκοπήσεις και ο «μονόδρομος» της «σύγκλισης» με Τσίπρα

Σφίγγει η θηλιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κυβέρνηση αναβάλλει τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων με κομβικό ρόλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HALLOWEEN-NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

trapeza new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές για 16 επιδόματα και παροχές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

broxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

mitsotakis_erdogan_2407_1920-1080_new
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ένα ΟΧΙ για όλες τις εποχές

andrew prince
ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του Άντριου λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν: «Μια απλή Αμερικανίδα που κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 07:43
HALLOWEEN-NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

trapeza new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές για 16 επιδόματα και παροχές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

broxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

1 / 3