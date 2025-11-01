search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα 7 μοντέλα φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026

Τα 60 μέλη της κριτικής επιτροπής μίλησαν, επιλέγοντας μεταξύ 35 υποψήφιων μοντέλων για τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026». Αυτά υποβλήθηκαν στην πρώτη τους μεγάλη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Tannistst στη Δανία, με 7 μοντέλα να ξεχωρίζουν.

Αυτά είναι τα: Citroën C5 AircrossDacia BigsterFiat Grande PandaKia EV4Mercedes-Benz CLARenault 4 και Skoda Elroq, με αλφαβητική σειρά.

Στην τελική ευθεία των δοκιμών

Μετά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, η κριτική επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της αρκετές εβδομάδες για να υποβάλει τους 7 φιναλίστ σε επιπλέον δοκιμές, με στόχο να ξεχωρίσει τους καλύτερους υποψήφιους στην Ευρώπη. Οι 7 φιναλίστ θα υποβληθούν σε δοκιμές στην πίστα δοκιμών Parc Motor Castelloli στην Ισπανία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια κοινή δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, χώρα που επιλέχθηκε για να εξασφαλιστεί ο καλός καιρός και να αξιοποιηθεί το ασύγκριτο σκηνικό των δρόμων που περιβάλλουν την πίστα στην περιοχή Montserrat της Βαρκελώνης.

Στην τελική «ευθεία» της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής θα μπορεί να απονείμει συνολικά 25 βαθμούς (μέχρι 10 σε κάθε αυτοκίνητο), δίνοντας βαθμό σε τουλάχιστον 5 από τους 7 φιναλίστ.

Πέρυσι, το Renault 5/Alpine A290 κατέκτησε τον Ευρωπαϊκό τίτλο αφού κέρδισε την τελική ψηφοφορία εναντίον των: Alfa Romeo Junio, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter και Kia EV3.

Το Renault/Alpine έλαβε τις περισσότερες ψήφους με 353 βαθμούς, ξεπερνώντας το Kia EV3, το οποίο έλαβε 291 βαθμούς, και το Citroën C3/eC3, με 215 βαθμούς. Η τέταρτη θέση κατέλαβε το Hyundai Interster (172 βαθμοί), η πέμπτη το Dacia Duster (168 βαθμοί), η έκτη το Cupra Terramar (165 βαθμοί) και η έβδομη η Alfa Romeo Junior με 136 βαθμούς.

Πηγή: Caroftheyear.org, Autotypos.gr

