Νέα προσπάθεια της Nissan για να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης αυτοκινήτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η Nissan και η βρετανική εταιρεία λογισμικού Monolith ανακοίνωσαν σήμερα ότι επέκτειναν τη συνεργασία τους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσουν τις φυσικές δοκιμές οχημάτων, καθώς η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να μειώσει τους χρόνους ανάπτυξης για τα νέα αυτοκίνητά της.

Η επέκταση έρχεται μετά την επιτυχή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την Monolith και τη Nissan για τη μείωση του χρόνου φυσικών δοκιμών στο πλαίσιο του νέου ηλεκτρικού Nissan Leaf -κάτι που θα εφαρμοστεί και σε μελλοντικά μοντέλα στην Ευρώπη, αναφέρει το Reuters.

Αυτό συμβαίνει επίσης σε μια περίοδο που οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Nissan προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο ανάπτυξης οχημάτων από περίπου πέντε χρόνια, κατά μέσο όρο, και να φτάσουν το επίπεδο των Κινέζων ανταγωνιστών τους, οι οποίοι μπορούν να κυκλοφορήσουν ένα νέο μοντέλο σε μόλις 18 μήνες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τον χρόνο ανάπτυξης στην Κίνα», δήλωσε στο Reuters, η Έμμα Ντόιτς, διευθύντρια μηχανικής και δοκιμών στο Nissan Technical Centre Europe. «Πρέπει να βγάλουμε τα οχήματα στην αγορά πιο γρήγορα».

Πιεσμένη από την πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ και την Κίνα, η Nissan απολύει εργαζομένους και κλείνει εργοστάσια για να ανακάμψει, αναφέρει το Reuters.

Ο φορέας εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης Coreweave δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα εξαγοράσει την Monolith για να βοηθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συντομεύσουν τους κύκλους έρευνας και ανάπτυξης.

Η Έμα Ντόιτς δήλωσε ότι εφαρμόζοντας την τεχνητή νοημοσύνη της Monolith σε δεδομένα φυσικών δοκιμών που χρονολογούνται από την κυκλοφορία του μικρού hatchback Nissan Micra στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992, η αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε να μειώσει «τις χρονοβόρες διαδικασίες» και οι δοκιμές να ολοκληρωθούν σε πέντε μήνες από έξι.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι για μελλοντικά μοντέλα αυτές οι δοκιμές θα μπορούσαν να μειωθούν στο μισό σε τρεις μήνες.

Η Έμα Ντόιτς, δήλωσε ότι η Nissan συνεργάζεται τώρα με την Monolith σε έργα για τη μείωση των χρόνων δοκιμών για ελαστικά και μπαταρίες και πως η Nissan αναμένει, να επεκταθεί η συνεργασία και σε άλλους καίριους τομείς.

Η κινέζικη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Nio χρησιμοποιεί επίσης την τεχνητή νοημοσύνη της Monolith για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τις μπαταρίες αυτοκινήτων της.

Εφαρμόζοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερες διαδικασίες, η Έμα Ντόιτς δήλωσε ότι ελπίζει να μειώσει τις συνολικές δοκιμές για τα νέα οχήματα της Nissan κατά 20%.

Διαβάστε επίσης:

Google Maps στο αυτοκίνητο: Πότε επιβάλλεται πρόστιμο – Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά