ΧΑΛΚΟΡ: Σύσταση κοινοπραξίας HALCORNTT με τη SuzhouNTT για παραγωγή σωλήνων χαλκού

Τη σύσταση της κοινοπραξίας HALCOR NTT με τη Suzhou New-Taitong FIN-Tube Company (NTT), μέλος του Taiwan Chung Chen Metal Industrial Group (CCM Group), ανακοίνωσε η ΧΑΛΚΟΡ, τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor και κορυφαίος παραγωγός σωλήνων χαλκού στην περιοχή ΕΜΕΑ.

Η νέα κοινοπραξία στοχεύει στην παραγωγή σωλήνων χαλκού υψηλής ενεργειακής απόδοσης για συστήματα ψύξης, κλιματισμού και θέρμανσης (HVAC&R), συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ΧΑΛΚΟΡ με την πολυετή εμπειρία της NTT, που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικά διαμορφωμένων σωλήνων από το 1973.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η HALCOR NTT φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει την αγορά HVAC&R, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν βελτιστοποιημένη θερμική απόδοση, τα οποία παράγονται και δοκιμάζονται εξολοκλήρου στην Ευρώπη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών.

Κεντρικό σημείο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη των σωλήνων TALOS NTT FIN, ειδικά σχεδιασμένων για εναλλάκτες θερμότητας τύπου shell-and-tube. Οι σωλήνες διαθέτουν διαμορφωμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που ενισχύουν τη θερμική αγωγιμότητα και τη συνολική απόδοση των συστημάτων.

Η HALCOR NTT θα διαχειρίζεται όλη την παραγωγική αλυσίδα, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα, πλήρη ιχνηλασιμότητα, έλεγχο παραγωγής και ταχύτερη παράδοση.

Με τη νέα αυτή επένδυση, ο Όμιλος ElvalHalcor ενισχύει τη θέση του στον διεθνή βιομηχανικό χάρτη και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του για καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Διαβάστε επίσης:

Η ES SYSTEMS υλοποιεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο σε υγειονομικούς χώρους

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY – Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%