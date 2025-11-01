Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

Ένα νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που εντάσσεται στη στρατηγική του για τεχνολογική υπεροχή, παραγωγική αυτονομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα περιλαμβάνει πλήρως εκσυγχρονισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες για αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση των λειτουργιών, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω προηγμένων τεχνολογιών που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η μονάδα διαθέτει πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, οι οποίες ενισχύουν την ιχνηλασιμότητα και επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων, καθώς και φωτοβολταϊκό σύστημα υψηλής απόδοσης που καλύπτει πάνω από το 60% των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης.

Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων, βιώσιμων προϊόντων. Οι νέες γραμμές παραγωγής μελανιών νέας γενιάς, φιλικών προς το περιβάλλον και κατάλληλων για μονοϋλικά υποστρώματα, εντάσσονται πλήρως στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λύσεων συσκευασίας που μειώνουν τα απόβλητα και ενισχύουν την ανακυκλωσιμότητα.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, το εργοστάσιο ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της DRUCKFARBEN, καθώς οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ήδη πάνω από το 40% του κύκλου εργασιών, με την εταιρεία να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Ορόσημο για την πορεία του Ομίλου

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Καραβασίλης, χαρακτήρισε τα εγκαίνια του εργοστασίου «ουσιαστικό ορόσημο για την πορεία και το όραμα της εταιρείας», τονίζοντας ότι ο νέος χώρος «ενσαρκώνει τις αξίες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας».

Όπως υπογραμμίζει η διοίκηση, το νέο εργοστάσιο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την απασχόληση κατά περισσότερο από 10% την τελευταία τριετία.

Πυλώνας εξωστρεφούς βιομηχανικής ανάπτυξης

Με τη νέα επένδυση, η DRUCKFARBEN ενδυναμώνει περαιτέρω την εγχώρια παραγωγική της βάση και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στην τεχνολογική εξέλιξη, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου βιομηχανικού προτύπου που συνδυάζει παραγωγική αποδοτικότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY – Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%

Καλύφθηκε το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HELLENiQ ENERGY, αξίας 90 εκατ. ευρώ