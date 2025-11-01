search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 08:57
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 08:15

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

01.11.2025 08:15
DRUCKFARBEN

Ένα νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που εντάσσεται στη στρατηγική του για τεχνολογική υπεροχή, παραγωγική αυτονομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα περιλαμβάνει πλήρως εκσυγχρονισμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες για αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση των λειτουργιών, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω προηγμένων τεχνολογιών που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η μονάδα διαθέτει πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, οι οποίες ενισχύουν την ιχνηλασιμότητα και επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων, καθώς και φωτοβολταϊκό σύστημα υψηλής απόδοσης που καλύπτει πάνω από το 60% των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης.

Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβάθμιση του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων, βιώσιμων προϊόντων. Οι νέες γραμμές παραγωγής μελανιών νέας γενιάς, φιλικών προς το περιβάλλον και κατάλληλων για μονοϋλικά υποστρώματα, εντάσσονται πλήρως στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λύσεων συσκευασίας που μειώνουν τα απόβλητα και ενισχύουν την ανακυκλωσιμότητα.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, το εργοστάσιο ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της DRUCKFARBEN, καθώς οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ήδη πάνω από το 40% του κύκλου εργασιών, με την εταιρεία να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Ορόσημο για την πορεία του Ομίλου

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Καραβασίλης, χαρακτήρισε τα εγκαίνια του εργοστασίου «ουσιαστικό ορόσημο για την πορεία και το όραμα της εταιρείας», τονίζοντας ότι ο νέος χώρος «ενσαρκώνει τις αξίες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας».

Όπως υπογραμμίζει η διοίκηση, το νέο εργοστάσιο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την απασχόληση κατά περισσότερο από 10% την τελευταία τριετία.

Πυλώνας εξωστρεφούς βιομηχανικής ανάπτυξης

Με τη νέα επένδυση, η DRUCKFARBEN ενδυναμώνει περαιτέρω την εγχώρια παραγωγική της βάση και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στην τεχνολογική εξέλιξη, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου βιομηχανικού προτύπου που συνδυάζει παραγωγική αποδοτικότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY – Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%

Καλύφθηκε το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HELLENiQ ENERGY, αξίας 90 εκατ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε 150 ενεργειακές εγκαταστάσεις – Πέντε νεκροί από έκρηξη νάρκης σε δάσος

tsipras 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τι σηματοδοτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του rebranding – Επόμενο βήμα το βιβλίο, στα τέλη Νοεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 08:56
mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

1 / 3