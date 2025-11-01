Λίγες μέρες μετά την παραίτησή του, με την συνέντευξή του στην ΕΦΣΥΝ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την επιλογή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ως μια «αντισυμβατική» πρωτοβουλία, λέγοντας επιπλέον ότι βγαίνει εκτός συστήματος, προκειμένου να κάνει ένα άνοιγμα σε ένα ευρύ κοινό, οργισμένο ή απογοητευμένο από την «παραδοσιακή» πολιτική».

Ωστόσο τα πρόσωπα του Επιστημονικού Συμβουλίου που παρουσίασε την Πέμπτη, δεν έχουν αντισυστημικά χαρακτηριστικά, αντιθέτως ανταποκρίνονται περισσότερο, στο ύφος που θέλησε να μεταδώσει ο πρώην πρωθυπουργός με την ομιλία του στον Economist στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πέρα από τους νέους επιστήμονες που επιχειρεί να αναδείξει μέσα από τη σύνθεση του Συμβουλίου, στέλνοντας το μήνυμα της ανανέωσης, το στίγμα δίνουν επιλογές προσώπων με τεχνοκρατικά και συστημικά χαρακτηριστικά όπως είναι ενδεικτικά οι Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος, Κώστας Γαβρόγλου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ζωρζέτα Λάλη, και άλλοι.

Κάτι που φαίνεται να σηματοδοτεί – στο πλαίσιο και του εξελισσόμενου rebranding – την προσπάθεια Τσίπρα να απευθυνθεί και στο κεντροαριστερό ακροατήριο (και σε ένα τμήμα των κεντρώων ενδεχομένως), με το μήνυμα ότι η επιστροφή του δε θα είναι μια αριστερή «έφοδος», αλλά θα συνδυάζει την κυβερνητική εμπειρία, την τεχνοκρατική γνώση προς όφελος προοδευτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων και την αξιοποίηση προσώπων από την αγορά και όχι από τον κομματικό σωλήνα.

Με άλλα λόγια, προσπαθεί να απευθυνθεί σε ένα όσο το δυνατόν πιο ευρύ ακροατήριο, με υποκατηγορίες και διαφορετικά χαρακτηριστικά, από τη μία το κομμάτι της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης», από την άλλη τους αριστερούς και κεντροαριστερούς που είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν στις δημοσκοπήσεις να έχουν τις μεγαλύτερες προσδοκίες για την επανάκαμψή του.

Μένει βέβαια να φανεί πως θα διαμορφώσει ένα αφήγημα που θα συγκεράσει διαφορετικές προσδοκίες από τα ακροατήρια στο οποία απευθύνεται.

Έρχονται προδημοσιεύσεις του βιβλίου

Πάντως, για την ώρα προέχει το βιβλίο του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Νοεμβρίου και με βάση τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Προς το παρόν, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα όσα ο πρώην πρωθυπουργός θα καταγράφει ως «δική του αλήθεια» για το 2015 και το ρόλο στελεχών της τότε κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση, σε ποιους θα ασκεί σκληρή κριτική και σε ποιους όχι, κ.ο.κ.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν και κάποιες προδημοσιεύσεις που θα δώσουν μια πρώτη γεύση των όσων θα περιέχει το βιβλίο, συντηρώντας το ενδιαφέρον για την κυκλοφορία του και τις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και διάφορες μεγάλες πόλεις, και θα αποτελέσουν και το «όχημα» για την «κάθοδο στον λαό» που ουσιαστικά προανήγγειλε με την παραίτησή του.

