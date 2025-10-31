search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:14
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 15:16

Κωδικός… Τσιριγώτη – Γλέντι στα σόσιαλ με τη συμμετοχή της Αντιστρατήγου στο επιστημονικό συμβούλιο Τσίπρα

31.10.2025 15:16
zaharoula_tsirigoti_new

Τα γραπτά μένουν, λέει η ρήση. Και φυσικά, μένουν και τα… sms, που είναι μία από τις γραπτές μορφές επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο της κινητής τηλεφωνίας και των άλλων τεχνολογικών εφαρμογών.

Στην περίπτωση της Ζαχαρούλας Τσιριγώτη αυτό που έχει μείνει από την ολιγοετή ενασχόλησή της με την πολιτική είναι η εμπλοκή της (εκούσια ή ακούσια ας το ξεκαθαρίσει η ίδια) στην τραγελαφική ιστορία με το συνέδριο φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ στο μπουζουξίδικο στο Γκάζι.

Όταν δηλαδή οι αρεστοί στην πραξικοπηματική ομάδα σύνεδροι έπαιρναν οδηγία να πάνε από το… υπόγειο γκαράζ και να λένε στον υπεύθυνο (sic) της εισόδου ότι έρχονται από την… Τσιριγώτη!

Ε, τώρα το θυμήθηκαν όλοι αυτό, καθότι η Τσιριγώτη επιβραβεύτηκε για την συνεισφορά της στο… λαϊκό κίνημα και τους… μαζικούς αγώνες για τη… Δημοκρατία (μάλλον), και συμπεριλήφθηκε στο «επιστημονικό συμβούλιο» του Αλέξη Τσίπρα.

Υποθέτω ότι όποιος μπαίνει στο συμβούλιο αυτό δεν χρειάζεται να λέει κωδικούς τύπου «Ζαχαρούλα» και τέτοια…

Διαβάστε επίσης:

Ο Κασσελάκης «καρφώνει» τον Μπέο: Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδειά του, να τον χαίρονται στη ΝΔ

Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:13
ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

1 / 3