Κωδικός… Τσιριγώτη – Γλέντι στα σόσιαλ με τη συμμετοχή της Αντιστρατήγου στο επιστημονικό συμβούλιο Τσίπρα

Τα γραπτά μένουν, λέει η ρήση. Και φυσικά, μένουν και τα… sms, που είναι μία από τις γραπτές μορφές επικοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο της κινητής τηλεφωνίας και των άλλων τεχνολογικών εφαρμογών.

Στην περίπτωση της Ζαχαρούλας Τσιριγώτη αυτό που έχει μείνει από την ολιγοετή ενασχόλησή της με την πολιτική είναι η εμπλοκή της (εκούσια ή ακούσια ας το ξεκαθαρίσει η ίδια) στην τραγελαφική ιστορία με το συνέδριο φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ στο μπουζουξίδικο στο Γκάζι.

Όταν δηλαδή οι αρεστοί στην πραξικοπηματική ομάδα σύνεδροι έπαιρναν οδηγία να πάνε από το… υπόγειο γκαράζ και να λένε στον υπεύθυνο (sic) της εισόδου ότι έρχονται από την… Τσιριγώτη!

Ε, τώρα το θυμήθηκαν όλοι αυτό, καθότι η Τσιριγώτη επιβραβεύτηκε για την συνεισφορά της στο… λαϊκό κίνημα και τους… μαζικούς αγώνες για τη… Δημοκρατία (μάλλον), και συμπεριλήφθηκε στο «επιστημονικό συμβούλιο» του Αλέξη Τσίπρα.

Υποθέτω ότι όποιος μπαίνει στο συμβούλιο αυτό δεν χρειάζεται να λέει κωδικούς τύπου «Ζαχαρούλα» και τέτοια…

