Ο Κασσελάκης «καρφώνει» τον Μπέο: Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδειά του, να τον χαίρονται στη ΝΔ

Με μια εξαιρετικά αιχμηρή ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε τον νέο ομοφοβικό οχετό που εκτόξευσε χθες από τηλεοράσεως ο – γνωστός και μη εξαιρετέος – δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Ο Α. Μπέος, αφού δήλωσε ότι… «δεν είμαι ρατσιστής», εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, χρησιμοποιώντας ατάκα από την ελληνική σειρά «Δύο Ξένοι» και δηλώνοντας ότι «εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές».

Ο Σ. Κασσελάκης σχολιάζοντας τα όσα είπε ο δήμαρχος Βολου επισήμανε ότι «μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους “οικογενειάρχιδες” όπως μας είπε. Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την “αντρική” συμπεριφορά του στην τουαλέτα».

Προσέθεσε, δε, ότι «δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία. Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».

Διαβάστε επίσης

Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

Γιατί ο Ανδρουλάκης είδε το θεατρικό «Η Μητέρα του Σκύλου»…