search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 14:37

Ο Κασσελάκης «καρφώνει» τον Μπέο: Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδειά του, να τον χαίρονται στη ΝΔ

31.10.2025 14:37
kasselakis_beos_new

Με μια εξαιρετικά αιχμηρή ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε τον νέο ομοφοβικό οχετό που εκτόξευσε χθες από τηλεοράσεως ο – γνωστός και μη εξαιρετέος – δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Ο Α. Μπέος, αφού δήλωσε ότι… «δεν είμαι ρατσιστής», εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, χρησιμοποιώντας ατάκα από την ελληνική σειρά «Δύο Ξένοι» και δηλώνοντας ότι «εγώ μεγάλωσα να πηγαίνω στην τουαλέτα όρθιος και οι γυναίκες καθιστές».

Ο Σ. Κασσελάκης σχολιάζοντας τα όσα είπε ο δήμαρχος Βολου επισήμανε ότι «μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος. Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους “οικογενειάρχιδες” όπως μας είπε. Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την “αντρική” συμπεριφορά του στην τουαλέτα».

Προσέθεσε, δε, ότι «δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία. Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».

Διαβάστε επίσης

Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

Γιατί ο Ανδρουλάκης είδε το θεατρικό «Η Μητέρα του Σκύλου»…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

commission
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για πιθανη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE: Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:01
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

1 / 3