Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

Απαράδεκτη και εξωθεσμική χαρακτηρίζει την απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ τασσόμενος στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη στην κόντρα της με τον Βασίλη Κικίλια.

Με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Μιχαηλίδης καταλογίζει κι εκείνος από την πλευρά του στον Βασίλη Κικίλια «αλαζονεία και αυταρχισμό προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και προς τους θεσμούς».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μιχαηλίδης, προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου.

