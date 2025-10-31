search
31.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025

Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

31.10.2025 11:56
michailidis

Απαράδεκτη και εξωθεσμική χαρακτηρίζει την απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ τασσόμενος στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη στην κόντρα της με τον Βασίλη Κικίλια

Με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Μιχαηλίδης καταλογίζει κι εκείνος από την πλευρά του στον Βασίλη Κικίλια «αλαζονεία και αυταρχισμό προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και προς τους θεσμούς».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μιχαηλίδης, προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου.

