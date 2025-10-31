Μετά την Ντόρα, «πυρά» στον Κικίλια και από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απαράδεκτη και εξωθεσμική χαρακτηρίζει την απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ τασσόμενος στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη στην κόντρα της με τον Βασίλη Κικίλια.
Με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Μιχαηλίδης καταλογίζει κι εκείνος από την πλευρά του στον Βασίλη Κικίλια «αλαζονεία και αυταρχισμό προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και προς τους θεσμούς».
Να σημειωθεί ότι ο κ. Μιχαηλίδης, προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου.
